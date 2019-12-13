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Дочь Поляковой полностью финансово обеспечивают себя: сколько зарабатывает 14-летняя девочка (Фото)

Дочь Поляковой полностью финансово обеспечивают себя: сколько зарабатывает 14-летняя девочка (Фото)
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известная украинская певица призналась, что ее дочь может содержать целую семью.

14-летняя Мария зарабатывает деньги блогерством в социальных сетях. Она активно ведет страницу в инстаграме, за счет чего может самостоятельно покупать себе одежду и оплачивать путешествия. Девочка зарабатывает около 8 тысяч гривен в неделю.

Знаменитая певица Оля Полякова с ранних лет привлекает своих дочерей к публичной жизни. Ее старшая дочь Мария часто появляется рядом со звездной мамой на светских мероприятиях и активно развивает личный блог в социальных сетях. Конечно, не без помощи звездной мамы.

Во время интервью с Дмитрием Гордоном "королева ночи" рассказала о достижениях своих детей. Она призналась, что 14-летняя Мария может быть финансово независимой от родителей. Сейчас девочка начала заниматься моделингом и активно расширяет аудиторию в своем инстаграме. На сегодня у нее почти 150 тысяч фолловеров, которые помогают ей получать немалую прибыль еженедельно.

 
 
 
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Публикация от  (@mashapolyakova)

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"Маша абсолютно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Она зарабатывает деньги и полностью одевается сама. Семь-восемь тысяч гривен в неделю. Это постоянная ее такса", – с гордостью рассказала звездная мамочка.

Свое состояние, заработанное благодаря рекламе, Мария тратит на одежду и путешествия. Также Полякова не забыла отметить, что ее самостоятельная дочь занимается пением и игрой на фортепиано и имеет большой потенциал для сценической карьеры, чего не скажешь о младшей Алисе.

"Маша очень работоспособна, может перед камерами проводить часы, вот как я. Алиса – нет. Она в какой-то момент говорит: "Мне надоело". Разворачивается и уходит. Что бы ты ей не рассказывал, не обещал, она не вернется, все", – рассказала певица.

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