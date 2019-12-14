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"Мастер Шеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул кулинарный проект за шаг до финала

"Мастер Шеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул кулинарный проект за шаг до финала
08:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новый 16 выпуск 9 сезона "Мастер Шеф" стартовал с новогодним настроением и магией праздничного вкуса, ведь 8 лучших кулинаров-любителей ждет незабываемое испытание десертами.

В 16 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" шоу покинула самая сексуальная участница всех сезонов кулинарного проекта. Вы просто не можете пропустить этот выпуск!

На кухню "Мастер Шеф" пришел Новый год, а участникам нужно создать сказочные сюрпризы для детей и приготовить много разных сладостей, чтобы не оставить малышей без праздника! Уже в начале 16 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" стало понятно, что роль Гринча досталась "Аннушке".

Новый Год на "Мастер Шеф"

Тройка судей 9 сезона "Мастер Шеф" решила лично выбрать капитанов. Красную команду возглавила Саша, а синюю – Руслан Шилин. Но удастся ли командам достучаться до детских сердец и пленить их желудки – узнаем вскоре. 

На самое ответственное задание у участников 9 сезона "Мастер Шеф" 2,5 часа времени, за которые они должны приготовить новогодние десерты на любой вкус для 12 детишек в возрасте от 7 до 10 лет. И дополнительно упаковать их в специальные подарочные коробочки, которые тоже нужно креативно задекорировать.

Руслан Шилин выбрал в свою команду Сергея, Русика и "Аннушку", а Александра Лилю, Петра и Юлю.

Команда синих посоветовалась и решила готовить профитроли с разными на вкус заварными кремами, миндальный бисквит, разнообразные конфеты с цукатами и орешками, брауни. Дополнительно кулинары-любители подготовили для детишек освежающий цитрусовый лимонад с мятой. 

 
 
 
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Мастер шеф 9 сезон))))

Публикация от LuchkovRuslan (@lolita56493284)

Красная команда выбрала для детского новогоднего меню шу со штройзелем и кремом, ягодный мусс, рафаэлло, брауни и молочные коктейли.

Эктор Хименес-Браво спросил у Руслана Шилина, каким был его лучший подарок на праздники, и ответ парня удивил судью "Мастер Шефа", ведь это был микроскоп. Эктор не сдержался и удивленно прокомментировал подарок кулинара. Эктор Хименес-Браво ожидал услышать "велосипед", ведь сам о нем когда-то мечтал. Но чтобы микроскоп!

В команде синих "Аннушка" никак не могла за два часа испечь бисквит, что возмущало других участников команды. У красных тоже не все было гладко, ведь коктейли Петра загустели и не лились из графина. 

Дети пробовали приготовленные для них лакомства и определялись с командой-фаворитом.

Поверьте, такого решения детей не ожидала ни одна из команд! Ничья – редкость в таких конкурсах. И судьи решили добавить и свой голос одной из команд, он будет решающим. 

Со счетом 7: 6 победила команда синих во главе с капитаном Русланом Шилиным. Красным осталось выбрать двух участников, из-за которых команда проиграла. Участники не смогли выделить своими голосами двух лузеров, поэтому Александра надела черный на себя и Юлю.

Молоко – звезда на кухне "Мастер Шеф"

Во втором испытании кулинарного проекта "Мастер Шеф" участников ждал настоящий бой за белый фартук. Цель стать опытными кулинарами – была первоочередной для участников, пришедших на проект в 9 сезоне. Но чтобы проверить готовность кулинаров-любителей к профессиональной кухне и умение готовить с пользой для людей, судьи подготовили участникам довольно тяжелый конкурс. Мы бы его так и назвали – испытание молоком!

Как победитель предыдущего конкурса, Руслан стал капитаном красной команды и получил возможность выбрать другого капитана-соперника. Руслан выбрал Юлю, которая уже была в черном, что насторожило остальных кулинаров, которые могли попасть в ее команду синих. Не зря говорят, что капитан в черном не имеет стимула к победе, ведь ему уже нечего терять.

В команду Руслана вошли Сергей, Петр и "Аннушка", а в команду Юли – Лиля, Саша и Русик. Команды получили задание поработать с одним из самых полезных ингредиентов современности – молоком. Им нужно приготовить по три безопасных и полезных блюда, где звездой будет коровье молоко, и не забыть о ресторанном уровне блюд. Также кулинары-любители должны на выбор предоставить различные консистенции, вкусы, цвета и структуры.

На работу у команд будет один час времени. Красные сразу определились с меню и решили готовить крокеты с бешамелем и молочным соусом, чмерули и панна-котту с ягодами.

Синие долго спорили, но все же выбрали свое меню и готовили молочный чиа-пудинг с авокадо и креветками, кролик с бешамелем в молоке и тоже на десерт выбрали панна-котту.

По решению судей победу одержала команда красных, а Юле как капитану синих пришлось выбрать участника, который наденет черный фартук. Девушка долго раздумывала и выбрала Русика Лучкова.

Последняя битва черных фартуков

Последняя битва черных фартуков в 9 сезоне "Мастер Шеф" началась с загадок. Эктор выдержал паузу и озвучил правила испытания, которое на этот раз состоит из сразу двух конкурсов. Первый – это отгадать гарнир своего блюда по ингредиентам, пробуя его с закрытыми глазами. Три продукта, которые отгадают участники, в дальнейшем войдут в их продуктовую корзину. Вторым заданием стал кулинарный брейн-браво, который состоит из трех уровней вопросов по сложности ( простой, средний и тяжелый) и категорий Азия, Америка, Европа. 

С первой задачей участники не справились на 100%. Юля отгадала только мяту из своего гарнира-загадки, а он состоял еще из зеленого горошка и сливок. Русик отгадал корень сельдерея и картофель, Саша – батат и морковь.

На втором этапе знаменитого брейн-браво ведущий ввел своими вопросами участников битвы черных в полный ступор. Ведь на первый взгляд вопросы были очень тяжелыми, да и когда стоишь внизу, а не на балконе с остальными участниками "Мастер Шеф" 9 сезона, мозг и интуиция отказываются работать на пользу кулинаров.

"Мастер Шеф" 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)

Кто покинул "Мастер Шеф" 9 сезон 16 выпуск

Русик пополнил свою продуктовую корзину в тяжелом интеллектуальном конкурсе брейн-браво почками, красным вином, фенхелем. Юля выбрала дикую утку, лук, свеклу и малину. А вот Александра, которой эта игра далась очень тяжело, готовила рыбу и морепродукты.

Судьи отметили блюдо "за жизнь" Александры и девушка получила сюрприз от спонсора проекта "Мастер Шеф" – яркий подарок!

К сожалению, за шаг до финала 9 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" шоу покинула Юля. 

В 17 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" вы увидите, во что выльется для участников работа на кухне с самим Эктором Хименесом-Браво. Сумеют ли кулинары угодить судье? И кто войдет в суперфинал? Не пропустите, имена суперфиналистов близко!

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