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"Ох уж эта девочка!": Дочь Хиларии Болдуин поработала моделью для детского бренда украшений

"Ох уж эта девочка!": Дочь Хиларии Болдуин поработала моделью для детского бренда украшений
09:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фотографию дочери Хилария опубликовала в своем Instagram.

Дочери Хиларии Болдуин Кармен всего шесть лет, а она уже работает моделью. Недавно счастливая мама поделилась снимками, на которых ее любимица демонстрирует ювелирные украшения.

На фото Кармен позирует фотографам на ярко-желтом фоне. Девочка одета в комбинезон и белую футболку, а ее волосы заплетены во французские косички. Но основной акцент сделан не на очаровательной улыбке Кармен, а на сережках, браслетах и кольцах, на которые довольно сложно не обратить внимание. "Ох уж эта девочка! Мы тебя очень любим", — с гордостью написала ее мама.

Подписчики Болдуин оценили пост. Счастливая мама и ее дочь получили множество комплиментов от своих поклонников. 

 
 
 
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This little girl. We love you @super.smalls

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

"Кармен, хочу, чтобы ты знала, что ты очень красивая девочка! И дело не только во внешней красоте! Твоя внутренняя красота тоже великолепна. Оставайся всегда такой же милой", — написала одна из них.

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Кармен сотрудничает с брендом детских украшений Super Smalls, основательницей которого является подруга Хиларии Мария Дуэньяс Якобс. Super Smalls помогает детям выражать себя уже с юных лет, ведь многие девочки хотят следовать примеру мамы и носить красивые украшения.

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Все по теме:

Знаменитости, Украшения, Ювелирные украшения, Хилария Болдуин, Дочь Хиларии Болдуин, Детские украшения.
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