В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)

Новости шоу бизнеса:В этом году Ким решила сделать исключение и сделала кадр только с мужем и детьми.

Каждый год семейство Кардашьян-Дженнер снимается для рождественской открытки и каждый год в фотосессии принимают участие почти все представители звездного клана.

Соответствующее фото теледива опубликовала на личной странице в Instagram. "Рождественская открытка семьи Уэст", - гласит подпись к снимку.

На праздничной карточке вместе с Ким запечатлены муж, рэпер Канье Уэст, и четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, годовалая Чикаго и младшенький Псалм, который появился на свет в мае этого года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The West Family Christmas Card 2019 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Дек 2019 в 8:18 PS

Семейство позирует, сидя на ступеньках. На них - светло-серые спортивные костюмы и белые носки.

Традиция выпускать рождественские открытки у Кардашьян-Дженнер появилась более 30 лет назад. Первая черно-белая фотография знаменитого семейства была сделана в конце 1980-х.

А в прошлом году Ким собрала для праздничного фото своих сестер Кайли, Кортни и Хлои и всех детей.