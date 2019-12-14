Сегодня Оля Цибульская празднует день рождения: ТОП-5 сокровенных тайн певицы

"Мисс позитив" украинского шоу-бизнеса, самая горячая певица Оля Цибульская празднует 34-летие.
1. Слухи о романе с Никитой Добрыниным
Телевизионная пара Оли Цибульской и Никиты Добрынина не сходит с экранов уже более 5 лет. Столько же появляется в заголовках отечественных СМИ – не исчезают предположения о "служебном романе" между звездами. Несмотря на то, что, по официальным данным, Добрынин находится в отношениях с участницей шоу "Холостяк" Дарьей Квитковой, он не прекращает подогревать слухи о "пикантных" отношениях с Олей.
Недавно Никита снялся в клипе на новый хит Цибульской "Ангелы Плачут", где убедительно сыграл не только роль отца Олиного сына, но и роль любовника певицы. Пылкие интимные сцены в клипе не обсуждал разве что ленивый.
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А скільки часу ти проводиш в інтернеті перед сном? І що тебе може відволікти? #телефон #інтернет #сондляслабаків #кажутьявкралатебе
Оля Цибульская также подливала масла в огонь, публикуя откровенные фото с Никитой Добрыниным, добавив к ним интригующую подпись: "Говорят, я украла тебя... Ночью запостила это фото, испугалась и удалила. На утро дошло... Кто не любил, тот и нам не простит. Для счастья нужны смелость и музыка".
Однако никто не знает, что в ту ночь звезды сделали еще несколько фото, которые так и не попали в сеть.
2. Как Оле Цибульской удалось похудеть на 10 килограммов?
Оказывается, звезда боролась с лишним весом с самого рождения сына Нестора, которому скоро исполнится 5 лет. В откровенном комментарии на инстаграм-странице Оля Цибульская призналась, что у нее была зависимость от еды, которой пыталась успокоить нервы после стрессовой работы. Однако однажды утром просто захотела плюнуть на собственное изображение в телеэкране.
"Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее – мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом... Каждый стресс в шоу-бизнесе был дополнительным "вареником" в мою тарелку. И каждый раз, когда стилист привозила платье на размер больше прошлого, я оправдывала себя старым-добрым "у меня нет времени", "широкая кость" и "я после родов", – вспоминала Оля Цибульская.
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Я схудла на 10 кілограм Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим «вареником» в мою тарілку І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим «в мене немає часу», «широка кістка» і «я ж після пологів» В один момент я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене була залежність від їжі Мені потрібен був профі. На одній з посиденьок @viktoriya_tka4 розповіла мені про @ninaradzievskaya (НЕ реклама). І почалося як я люблю - швидко, якісно і пристрасно Ніна, дякую за мінус 10, за те, що я жодного разу не опинилася в гастроентеролога і за S замість L «Зливаю» своє головне правило - я тепер ніколи не їм і не п’ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров’я на потім і давайте в листі Святому Миколаю напишемо: «Не роз‘їстися на Новорічні Свята» #cybulskaya #схуднення #любисебе #можливовсе
"Диетолог разработал для меня уникальный план питания, но кроме того, что порции были крошечными, есть их нужно было исключительно по жесткому графику. Труднее всего было во время активных гастролей, когда я просто во время концерта забегала за кулисы, чтобы укусить грейпфрут. Или когда мне срочно необходимо было найти дорадо и льняное семя в крошечном городке", – призналась Оля Цибульская.
Теперь же популярная певица может смело похвастаться безупречной фигурой, которую Оля Цибульская мастерски подчеркивает роскошными платьями.
3. Почему предполагают, что DZIDZIO – отец сына Цибульской?
Сплетен на тему отношений Оли Цибульской с мегапопулярным DZIDZIO было точно не меньше, чем с Добрыниным. Началось это еще с пылкой демонстрации симпатии во время съемок клипа на совместный хит "Чекаю. Цьом" и на дальнейших выступлениях.
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Сьогодні день сина! А як звати твого янгола? Сину!⠀ Доведи, що любиш ⠀ Покажи, що можеш⠀ Переконай що достойний Там де іскра - завжди є сумнів. І зусилля , якими можна роздути вогонь найменшої мрії, ми часто витрачаєм на #боротись , #протистояти і те дебільне #доведи Я хочу щоб ти, Синок, не боровся зі світом.⠀ Бо там де боротьба - буде протидія. Він такий великий і складний, що людина йому-пісок Я молюсь, щоб ти плавав у світі, як риба в воді. Прудка, зубаста, кмітлива , вільна і щаслива. Бо так знайдеться твоя течія, твоя людина і твоє місце І знай: як на небі щоранку з’являється сонце, так я люблю тебе. Всього , всякого і назавжди ☀️⠀ І твоя любов мені ясна, як зорі на нічному небі На цій Землі є місце і люди з якими не треба боротись і яким нічого не треба доводити Просто будь. Можемо навіть мовчки. ⠀ Бо любов то не слова. То вічність #деньсина #sonlove #мамаісин
Не так давно звезды официально признались: они кум и кума, а любовь между ними только платоническая. И когда в начале года Оля решилась впервые показать прессе четырехлетнего сына Нестора, социальные сети певицы просто взорвались скандальными комментариями. Сторонники были убеждены – "подозрительное" сходство между Нестором и DZIDZIO просто очевидно! Оля Цибульская же призналась, что такой бешеный резонанс ее смущает и немного пугает.
Меня это цепляет, – констатировала Оля Цибульская.
4. Что случилось с тем, кто украл машину Цибульской?
5 мая 2019 года сеть всколыхнула шокирующая новость: прямо посреди дня в одном из парков столицы у Оли Цибульской угнали авто. Информация мгновенно разошлась в медиа и певицу в тот же день начали терроризировать мошенники. Каждый час артистке звонили неизвестные, которые якобы имели информацию о машине, угрожали и требовали деньги.
История приобрела огромные масштабы: кроме полиции, поисками авто занималась фактически вся страна. Оля Цибульская сама принимала активное участие в процессе и поделилась в инстаграм-блоге всеми лайфхаками, которые могли бы уберечь авто подписчиков от угона.
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Стою в заторі як і весь #київ Дуже хочу щоб історія з #містдніпро вирішилась мирно і без жертв Той чоловік на мосту - чиясь дитина Як навчити дітей що життя найцінніше що є і ми не в праві забирати його в інших? Дай Боже мудрості вчити сіяти добро, а не нищити цей світ Молимося #київ #жах
Через две недели поклонников певицы ждал еще один шок – авто нашли! Полиция триумфально вернула машину Оли Цибульской перед десятками камер. Певица очень долго не верила, что все это действительно происходит с ней.
И до сих пор не было известно, что произошло с наглыми ворами, которые украли авто Оли Цибульской.
"Я знаю лишь то, что машину нашли в гараже, неподалеку от места похищения. По официальной информации, вор до сих пор находится в розыске. Больше всего поразило то, что с момента возвращения меня несколько раз останавливала полиция: серьезно, с мигалками и рупором. Когда я, перепуганная, останавливалась, пытаясь понять что же нарушила, оказывалось, что сотрудники полиции просто хотели воочию увидеть мое авто. "Это же вы Оля Цибульская? Это же вам вернули машину? А можно фото?" – эксклюзивно рассказала певица.
5. Кто на самом деле муж Оли Цибульской и почему она его скрывает?
Этот вопрос волнует без преувеличения всех поклонников певицы и остается главной загадкой личной жизни Оли Цибульской уже много лет. Если собрать воедино всю незначительную информацию, которую Оля рассказывала прессе, то мы знаем, что:
Это ее школьная любовь;
Отец сына Нестора;
Бизнесмен, но не продюсер;
Их брак был под угрозой из-за ревности мужа к шоу-бизнесу;
Снялся в клипе "Сукня біла", впрочем, лицо его не видно.
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Цей секрет знаємо тільки я і мій чоловік, але... вперше далі за поцілунки я дійшла в 24 роки.⠀ ⠀ Ця ніч і почуття були свідомими. Я ретельно готувалась. Підбирала білизну, аромати, свічки, страви для вечері. Мені хотілось, щоб все було особливим Коли я думала над своїм парфумом #body2body, то просто закрила очі і пригадала аромати, які дурманили мене в той вечір разом із поцілунками. І тонкими нотами додала їх в свій парфюм. Бо жодна жінка не встоїть перед справжнім коханням А який аромат для тебе найеротичніший? #cybulskaya #парфум #першийраз #романтика #hot @uniceua ⠀ Photo: @paris_krup @krupovich
Оля Цибульская отказалась давать какие-либо дополнительные комментарии насчет мужа, однако нам удалось получить несколько эксклюзивных семейных фото из недавней романтической поездки пары в Париж.