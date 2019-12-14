Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича

Новости шоу бизнеса:Премия им. Н.Д. Леонтовича основана Винницким областным советом в 2017 году, она является ежегодной. Ее присуждают за вклад в развитие хорового искусства.

В Виннице в ходе областного художественного проекта "Поет Подолье Леонтовича" назвали победителей премии им. Н. Д. Леонтовича.

Об этом сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью.

"В ходе Финального этапа Областного художественного проекта "Поет Подолье Леонтовича" объявили нынешних победителей премии им. Н. Д. Леонтовича. По решению жюри, ими стали Богдан Сегин и Академический хор им. П. Майбороды Украинского радио", - сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что победителей премии определяли в номинациях "Профессиональные композиторы" и "Профессиональные хоровые коллективы". Согласно распоряжению председателя ОГА, которым утверждено решение жюри, премия имени Н.Д. Леонтовича за 2019 год присуждена соответственно Богдану Сегину и Академическому хору им. П. Майбороды Украинского радио.

Победителям выплатят премию в размере 20 тыс. гривень.