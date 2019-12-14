Мечты сбываются!: Маша Ефросинина осуществила мечту 5-летнего сына (Фото, Видео)

Украинская телеведущая и общественница довольно часто делится секретами воспитания своих детей. Так, для верных поклонников звезды не секрет, что ее 5-летний сын бредит профессией полицейского. Мальчик даже для новогоднего костюма второй год подряд выбирает форму. Вчера вместе с Сашей она посетила Академию патрульной полиции.
Александр имел возможность на себе почувствовать всю ответственность профессии и изнутри увидеть, как работают отважные мужчины и женщины.
Звезда рассказала, что безграничное восхищение трехлетнего мальчика началось с обычной прогулки. Он заглядывался на патрульную машину, после чего добрые полицейские позволили ему посидеть за рулем, подержать рацию и напоследок пожали руку.
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Два года назад мой трёхлетний сын вернулся с прогулки перевозбуждённый! Выяснилось, когда он засмотрелся на патрульную машину, из неё вышли двое полицейских и предложили ему посидеть за рулём! Дали потрогать рацию и пожали руку! После этого все игрушки у нас в доме пылятся в коробках- #полицейскийСаса имеет дело исключительно со всем, что носить полицейскую символику) Потом наш папа привёз ему из Америки полицейскую форму с фуражкой - в ней он долго спал, ходил в супермаркеты и летал на отдых, и никак это у него было не отнять... И вот к моменту написания этого поста мой сын не разговаривает уже шестой час — замолчал он днём, когда попал на экскурсию в настоящую полицейскую Академию Патрульной службы! Подробный репортаж у меня в сториз и это очень смешно:) Я лишь хочу сказать, что верьте и поддерживайте мечты ваших детей! Тогда они приведут вас к тем ощущениям, что мы с Сашулей испытали сегодня вместе! А ещё я увидела выпускников Академии - горящих, доблестных и верных делу, ребят! Я очень желаю им выстоять во всех трудностях, которые их ждут, одолеть ту несправедливость, с которой будут сталкиваться. И знать, что они- пример для вот таких маленьких шпендиков, теряющих дар речи при их виде) Кстати, на экскурсию может попасть любой желающий, я вам очень рекомендую! Спасибо Академии за такой тёплый приём. Но уснём сегодня с трудом, чувствую
После того случая все детские игрушки стали для Саши неинтересными. А потом папа привез для него из Америки полицейскую форму и полицейский фуражку. Сын Ефросининой не хотел снимать подарок и даже спал в нем.
К моменту написания этого поста мой сын не разговаривает уже шестой час. Замолчал он днем, когда попал на экскурсию в настоящую полицейскую Академию патрульной службы! Я лишь хочу сказать, что верьте и поддерживайте мечты ваших детей! Тогда они приведут вас к тем ощущениям, что мы с Сашулей почувствовали сегодня вместе, – прокомментировала звезда.
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Раньше я вставала по будильнику, теперь по свистку #полицейскиСаса
На видео можно увидеть, что пятилетний мальчик действительно потерял дар речи от таких эмоций. Ему даже сложно произнести свой временный позывной "Сокол", который придумали для него полицейские. Также очевидно, что Саша серьезно подготовился к встрече с собственными героями. Он надел форму и фуражку с полицейскими шевронами.
После этих фото для сына я супергерой! Теперь он думает, что я лично знаю всех полицейских мира, и мы можем ходить к ним в гости, – пошутила звезда после встречи с представителями правоохранительных органов.
Фото сына довольно часто появляются на страницах социальных сетей звездной мамочки, в отличие от фотографий с мужем Тимуром и 15-летней дочерью Наной. Саша довольно артистичен и не боится камер.