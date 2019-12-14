Мечты сбываются!: Маша Ефросинина осуществила мечту 5-летнего сына (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Знаменитая телеведущая поделилась впечатлениями своего сына от долгожданного общения с полицейскими.

Украинская телеведущая и общественница довольно часто делится секретами воспитания своих детей. Так, для верных поклонников звезды не секрет, что ее 5-летний сын бредит профессией полицейского. Мальчик даже для новогоднего костюма второй год подряд выбирает форму. Вчера вместе с Сашей она посетила Академию патрульной полиции.

Александр имел возможность на себе почувствовать всю ответственность профессии и изнутри увидеть, как работают отважные мужчины и женщины.

Звезда рассказала, что безграничное восхищение трехлетнего мальчика началось с обычной прогулки. Он заглядывался на патрульную машину, после чего добрые полицейские позволили ему посидеть за рулем, подержать рацию и напоследок пожали руку.

После того случая все детские игрушки стали для Саши неинтересными. А потом папа привез для него из Америки полицейскую форму и полицейский фуражку. Сын Ефросининой не хотел снимать подарок и даже спал в нем.

К моменту написания этого поста мой сын не разговаривает уже шестой час. Замолчал он днем, когда попал на экскурсию в настоящую полицейскую Академию патрульной службы! Я лишь хочу сказать, что верьте и поддерживайте мечты ваших детей! Тогда они приведут вас к тем ощущениям, что мы с Сашулей почувствовали сегодня вместе, – прокомментировала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Раньше я вставала по будильнику, теперь по свистку #полицейскиСаса Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 9 Дек 2019 в 1:19 PST

На видео можно увидеть, что пятилетний мальчик действительно потерял дар речи от таких эмоций. Ему даже сложно произнести свой временный позывной "Сокол", который придумали для него полицейские. Также очевидно, что Саша серьезно подготовился к встрече с собственными героями. Он надел форму и фуражку с полицейскими шевронами.

После этих фото для сына я супергерой! Теперь он думает, что я лично знаю всех полицейских мира, и мы можем ходить к ним в гости, – пошутила звезда после встречи с представителями правоохранительных органов.

Фото сына довольно часто появляются на страницах социальных сетей звездной мамочки, в отличие от фотографий с мужем Тимуром и 15-летней дочерью Наной. Саша довольно артистичен и не боится камер.