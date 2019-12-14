Вика из НеАнгелов рассталась с бойфрендом

Новости шоу бизнеса:Но несмотря на разочарование в отношениях певица не теряет надежду встретить настоящую любовь.

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассталась со своим парнем, которого так тщательно скрывала от посторонних глаз.

О том, что она снова свободна, певица рассказала в программе "Зірковий шлах". "Я сегодня одна, на сегодняшний день одна у себя. И мое сердце открыто", - заявила Вика.

"Я надеюсь, что все-таки я обрету то счастье, гармонию, женское счастье, о котором мечтаю всю жизнь", - добавила солистка "НеАнгелов".

Напомним, что после того, как Виктория рассталась со своим женихом, который изменял ей буквально перед свадьбой, девушка начала новые отношения. Певица говорила, что счастлива, но показывать и называть личность избранника отказывалась.

В марте этого года певица выложила в свой микроблог снимок, на котором она держит мужчину за руку, однако уже скоро удалила его.