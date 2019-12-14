Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

Новости шоу бизнеса:14 декабря в Лондоне, Великобритания, прошел один из самых престижных конкурсов красоты. Победительницей стала Тони-Энн Сингх, представительница Ямайки.

Победительницей Мисс Мира 2019 стала брюнетка с Ямайки – Тони-Энн Сингх. Об этом сообщили представители конкурса на официальной странице в инстаграме.

Первой вице-мисс была избрана представительница Франции, а второй вице-мисс – красавица из Индии.

К слову, победительницей благотворительного проекта "Красота с целью" стала представительница Непала Pradeepta Adhikar (Прадипта Адикар).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@toniannsingh) 15 Авг 2019 в 7:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@missworld) 14 Дек 2019 в 9:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@missworld) 14 Дек 2019 в 8:47 PST

Мисс Украина 2019

Известно, что в этом году на конкурс красоты в Лондон от Украины полетела Маргарита Паша. 24-летняя модель была выбрана на украинском конкурсе красоты 12 сентября среди 24 самых красивых девушек со всех регионов страны. В 2015 году она уже участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", впрочем, получила звание Miss Ukraine International и поехала представлять страну на другом конкурсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@margoritapasha) 20 Сен 2019 в 9:27 PDT

Известно, что Маргарита Паша родилась в России, а когда девочке было три года, ее многодетная семья переехала в Украину, в Харьков. В 2018 году она получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), сейчас является студенткой Киевского института международных отношений. Кроме модельной карьеры Маргарита себя реализует в спорте.

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявляла ранее Маргарита. Также девушка рассказывала, что мечтала получить титул Мисс Украина еще с детства, а теперь, когда это стало реальностью, в будущем планирует построить спортивный интернат для детей-сирот.

Однако перед конкурсом красоты в Великобритании Маргарита Паша отметилась несколькими скандалами: после конкурса красоты она отказалась давать интервью на украинском языке, но потом все отрицала; не могла дать однозначного ответа на вопрос "чей Крым?", а также рассказывала о довольно дружеских отношениях с представительницей России на всемирном конкурсе красоты. Впрочем, это не повлияло на ее поездку в Лондон, в который она прибыла уже 20 ноября.