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Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
19:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:14 декабря в Лондоне, Великобритания, прошел один из самых престижных конкурсов красоты. Победительницей стала Тони-Энн Сингх, представительница Ямайки.

Победительницей Мисс Мира 2019 стала брюнетка с Ямайки – Тони-Энн Сингх. Об этом сообщили представители конкурса на официальной странице в инстаграме.

Первой вице-мисс была избрана представительница Франции, а второй вице-мисс – красавица из Индии.

К слову, победительницей благотворительного проекта "Красота с целью" стала представительница Непала Pradeepta Adhikar (Прадипта Адикар).

 
 
 
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Мисс Украина 2019

Известно, что в этом году на конкурс красоты в Лондон от Украины полетела Маргарита Паша. 24-летняя модель была выбрана на украинском конкурсе красоты 12 сентября среди 24 самых красивых девушек со всех регионов страны. В 2015 году она уже участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", впрочем, получила звание Miss Ukraine International и поехала представлять страну на другом конкурсе.

 
 
 
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Известно, что Маргарита Паша родилась в России, а когда девочке было три года, ее многодетная семья переехала в Украину, в Харьков. В 2018 году она получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), сейчас является студенткой Киевского института международных отношений. Кроме модельной карьеры Маргарита себя реализует в спорте.

Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявляла ранее Маргарита. Также девушка рассказывала, что мечтала получить титул Мисс Украина еще с детства, а теперь, когда это стало реальностью, в будущем планирует построить спортивный интернат для детей-сирот.

Однако перед конкурсом красоты в Великобритании Маргарита Паша отметилась несколькими скандалами: после конкурса красоты она отказалась давать интервью на украинском языке, но потом все отрицала; не могла дать однозначного ответа на вопрос "чей Крым?", а также рассказывала о довольно дружеских отношениях с представительницей России на всемирном конкурсе красоты. Впрочем, это не повлияло на ее поездку в Лондон, в который она прибыла уже 20 ноября.

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Победительница, Конкурс красоты, Мисс мира, Мисс мира 2019, Тони-Энн Сингх.
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