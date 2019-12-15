И без макияжа красивая: Ирина Шейк поделилась соблазнительными снимками

Новости шоу бизнеса:Знаменитая 33-летняя модель демонстрирует естественную красоту и пышные прелести.

Ирина Шейк поделилась соблазнительной фотографией на личной странице в инстаграме. На ней она предстала без одежды и всяких фильтров.

Сексапильная брюнетка непрерывно участвует в съемках для самых престижных международных глянцев и модных брендов с мировым именем. Над фото, которые модель публикует на страницах социальных сетей колдует целая команда именитых профессиональных фотографов, ведущих дизайнеров, визажистов и парикмахеров. Однако последний кадр в ее инстаграме – селфи, сделанное в полумраке в собственном доме.

Эту фотографию преданные поклонники полюбили не меньше, чем результаты гламурных съемок. Меньше чем за сутки сообщение набрало около полумиллиона лайков и две сотни увлекательных комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @intimissimiofficial #intimissimi Публикация от irinashayk (@irinashayk) 13 Дек 2019 в 7:54 PST

На фото Ирина Шейк изображена только в красном бюстгальтере из рождественской коллекции известного итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Кружевной лиф соблазнительно подчеркнул пышную грудь звезды, а отсутствие других элементов одежды позволило в очередной раз продемонстрировать стройное тело. Изрядной откровенностью для Ирины Шейк стало полное отсутствие макияжа на лице.