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Потрясная фигура: Виктория Бекхэм поделилась снимками с тренировки

Потрясная фигура: Виктория Бекхэм поделилась снимками с тренировки
09:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная британская дизайнерша Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками снимками после тренировки.

Виктория Бекхэм тщательно следит за продуктами, которые ест, использует ежедневно для ухода и за тем, чтобы в ее жизни были регулярные занятия спортом.

Благодаря здоровому образу жизни, правильному питанию и отсутствию вредных привычек, жена Дэвида Бекхэма может похвастаться идеальной стройной фигурой в 45 лет.

На своей странице в инстаграме дизайнер показала снимки в обтягивающих белых брюках и топе, которые дополнила кроссовками и черной бейсболкой. В подписи она добавила: "Ранние утренние тренировки. На этой неделе я делюсь своими лучшими советами по фитнесу и велнесу для отдыха".

 
 
 
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Early morning workout. @tracyandersonmethod Sharing my top fitness and wellness tips for the holiday on #worldofVB this week xx VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Также накануне Виктория опубликовала видео, на которых она отвечает на популярные вопросы от поклонников. На "Чем Виктория Бекхэм известна?" звезда с юмором сказала, что "известна тем, что никогда не улыбается".

 
 
 
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Answering more of your questions!! X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Дэвид Бэкхем опубликовал милое праздничное фото с дочерью (Фото)

Бекхэм охарактеризовала себя как хорошего человека и любящую мать. "А еще иногда я бываю веселой, если это дома...", – добавила она.

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Виктория Бекхэм, Дизайнер, Снимки.
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