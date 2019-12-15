Мисс Мира-2019: Маргарита Паша прокомментировала результаты конкурса

Новости шоу бизнеса:В Великобритании прошел один из самых популярных конкурсов красоты – Мисс Мира-2019.

За главную корону поборолись красавицы из 114 государств, однако победу сумела одержать представительница Ямайки.

Грандиозный конкурс прошел в Лондонском выставочном зале. Именно там организаторы установили немалый подиум, по которому шагали эффектные красавицы со всего мира. По правилам конкурса, девушки презентовали свой талант, фигуру в купальнике, особый наряд, который показывал культуру страны, и роскошное вечернее платье. По результатам всех этапов Мисс Мира-2019, корону и престижный титул получила представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

В то же время 24-летняя украинка Маргарита Паша вошла в 40 самых красивых девушек. Уже после конкурса харьковчанка решила прокомментировать результаты голосования. Соответствующее сообщение она разместила на инстаграм-странице.

Всем спасибо за поддержку! Вы лучшие! Топ-40, считаю огромным прорывом, поскольку было очень много достойных представительниц европейских стран, которые не прошли, у них грандиозные проекты и визитки! – написала Маргарита Паша.

Красавица публично поздравила пятерку победительниц Мисс Мира-2019, в которую вошли конкурсантки из Ямайки, Франции, Индии, Нигерии и Бразилии. Она отметила, что их благотворительные проекты могут поразить каждого. А вот в Украине реализовать свои замыслы крайне сложно, убеждена Маргарита Паша. Причина во всем – нехватка финансирования от государства.

"К сожалению, наша страна не выделяет своей Мисс средства для того, чтобы она смогла сделать масштабный благотворительный проект в своей стране. Я благодарна каждому спонсору, партнеру, кто помог мне подготовиться к конкурсу, я сделала все возможное!" – добавила Маргарита Паша.

К записи Мисс Украина-2019 прикрепила фрагмент своего выступления в Лондоне. На кадрах видно, как Маргарита Паша танцует национальный танец казачок.

Интересно, что сообщение Маргарита Паша написала на русском языке. Именно языковой вопрос помог Маргарите Паше попасть в первый громкий скандал после победы на отечественном этапе шоу. Тогда красавица из Харькова отказалась давать интервью на украинском.