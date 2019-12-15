Мисс Мира-2019: Маргарита Паша прокомментировала результаты конкурса

За главную корону поборолись красавицы из 114 государств, однако победу сумела одержать представительница Ямайки.
Грандиозный конкурс прошел в Лондонском выставочном зале. Именно там организаторы установили немалый подиум, по которому шагали эффектные красавицы со всего мира. По правилам конкурса, девушки презентовали свой талант, фигуру в купальнике, особый наряд, который показывал культуру страны, и роскошное вечернее платье. По результатам всех этапов Мисс Мира-2019, корону и престижный титул получила представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
В то же время 24-летняя украинка Маргарита Паша вошла в 40 самых красивых девушек. Уже после конкурса харьковчанка решила прокомментировать результаты голосования. Соответствующее сообщение она разместила на инстаграм-странице.
Всем спасибо за поддержку! Вы лучшие! Топ-40, считаю огромным прорывом, поскольку было очень много достойных представительниц европейских стран, которые не прошли, у них грандиозные проекты и визитки! – написала Маргарита Паша.
Красавица публично поздравила пятерку победительниц Мисс Мира-2019, в которую вошли конкурсантки из Ямайки, Франции, Индии, Нигерии и Бразилии. Она отметила, что их благотворительные проекты могут поразить каждого. А вот в Украине реализовать свои замыслы крайне сложно, убеждена Маргарита Паша. Причина во всем – нехватка финансирования от государства.
"К сожалению, наша страна не выделяет своей Мисс средства для того, чтобы она смогла сделать масштабный благотворительный проект в своей стране. Я благодарна каждому спонсору, партнеру, кто помог мне подготовиться к конкурсу, я сделала все возможное!" – добавила Маргарита Паша.
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Казачек Всем огромное спасибо за поддержку !!! Вы лучшие!!! топ-40, считаю огромным прорывом ,так как ,было очень много достойных европейских стран ,которые не прошли ,у них грандиозные проекты и визитки !!! Поздравляю наш топ-5,если кому-то интересно почему именно эти страны вошли в топ ,посмотрите их благотворительный проекты . Увы ,наша страна не выделяет своей Мисс средства ,для того чтобы она смогла сделать масштабный благотворительный проект в своей стране ,я благодарна каждому спонсору ,партнеру ,кто помог мне подготовиться к конкурсу ,я сделала все возможное !!! Всех люблю
К записи Мисс Украина-2019 прикрепила фрагмент своего выступления в Лондоне. На кадрах видно, как Маргарита Паша танцует национальный танец казачок.
Интересно, что сообщение Маргарита Паша написала на русском языке. Именно языковой вопрос помог Маргарите Паше попасть в первый громкий скандал после победы на отечественном этапе шоу. Тогда красавица из Харькова отказалась давать интервью на украинском.