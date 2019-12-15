Украинская певица Оля Цибульская порадовала поклонников архивным снимком

Новости шоу бизнеса:Забавный кадр вызвал настоящий ажиотаж на ее инстаграм-странице.

Сейчас Оля Цибульская – одна из самых успешных певиц отечественного шоу-бизнеса. После победы на "Фабрике звезд" в 2007 году она активно занялась вокальной карьерой, записав десятки песен. Кроме этого, Оля Цибульская реализовала себя как ведущая: за плечами звезды – телешоу и престижные премии, которые только добавили ей популярности. Не менее успешным является и блог знаменитости, в котором она ежедневно делится личными кадрами. На днях там появилось фото, которое не пропустили вниманием поклонники артистки.

Оля Цибульская решила показать, как выглядела в детстве. На черно-белом кадре еще маленькая артистка танцует перед камерой родителей. Фото было символично опубликовано 14 декабря, так как именно в этот день Оля Цибульская отмечала 34-летие.

"Мне – 34! Мама говорит, что 3+4 будет 7, а папа говорит: "Слушай маму", – с юмором написала Оля Цибульская.

Это не первое архивное фото, которым поделилась Оля Цибульская с поклонниками. Ранее она рассказывала, как начиналась ее вокальная карьера и насколько настойчивым был ее путь к большой сцене. По словам Оли Цибульской, случалось, что она со слезами покидала конкурсы, так и не узнав их результаты.