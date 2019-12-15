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Воскресенье, 15.12.2019
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Украинская Лилу: популярная певица потрясла новым образом (Фото)

Украинская Лилу: популярная певица потрясла новым образом (Фото)
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских примерила манящий образ Лилу из киноленты "Пятый элемент".

Украинцы с восторгом наблюдают за прямыми эфирами развлекательного шоу "Х-фактор". В 10 сезоне многие вокалисты борются за победу, демонстрируя свой талант. В субботу, 14 декабря, они исполнили саундтреки к легендарным фильмам и продемонстрировали невероятные перевоплощения.

Однако не только участники проекта поражали сменой имиджа. Так, Настя Каменских пришла на съемочную площадку в образе Лилу из "Пятого элемента". Артистка примерила парик с короткими вьющимися волосами и стала блондинкой. Образ NK дополнила мини платьем оранжевого цвета, украшенным черными полосками. Лаковые ботфорты и вечерний макияж завершили довольно пикантный look Насти Каменских.

"Мне очень нравится образ Лилу. Я страстная, но одновременно обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно", – прокомментировала Настя Каменских.

 
 
 
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Я та Андрій #веркасердючка #xfactor #ukraine

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В перерыве между съемками судья шоу приняла участие в пикантной фотосессии, результаты которой показала в сети. Настя Каменских охотно садилась на стол, не скрывая своей сексуальности.

Не менее увлекательным был образ Насти Каменских в предыдущем эфире, который прошел 7 декабря. Для записи телешоу она надела красное платье из экокожи и парик, подобранный в тон к наряду.

 
 
 
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Как вам мой образ сегодня? или ?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Поклонники не могут прогнозировать, с каким имиджем Настя Каменских предстанет уже в следующий уикенд.

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Все по теме:

Настя Каменских, Х-фактор, Имидж, Пятый элемент, Lilu, НК.
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