"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская ведущая "Ревизора" не показывает лицо своего супруга поклонникам и не признается, где он работает.

В начале октября новая ведущая "Ревизора" Юлия Панкова вышла замуж. Хотя она и публиковала несколько фотографий со свадьбы, но лицо мужа не показывала. Даже несмотря на то, что молодожёны уже успели отгулять медовый месяц, ведущая до сих пор скрывает личность своего возлюбленного.

О том, почему Юлия Панкова не хочет показывать, за кого вышла замуж, она рассказала во время веб-конференции на tochka.net.

"Розповім, чому. Мені казали, що не треба дивитись коментарі, коли вийшли перші випуски проекту "Ревізор" – один раз я подивилась, там відразу з’явилось дуже багато хейтерів. Коли я працювала в серйозній журналістиці, де було багато криміналу, вбивств, насилля, чорноти і ми все це розслідували – знаєте, люди були набагато більше вдячніші, ніж те, що відбувається зараз. І я не розумію, чому. Тому що кожен з нас ходить до ресторану, кожен з нас харчується тим або іншим, і ви навіть не уявляєте собі, чим може обернутись те, якщо, наприклад, рибу довго перетримають.

Відповідно, коли я побачила цю кількість негативних коментарів, я трохи очманіла, я не зрозуміла, чому це. І я подумала, що якщо мене люди так сприйняли вперше, то я не буду показувати найрідніших тим людям, які таке пишуть. Найрідніший – це мій чоловік. Крім того, він у мене є непублічний, я його поки що приховую, поки що не покажу", - сказала ведущая "Ревизора".

Ранее сообщалось о том, что Юлия Панкова рассказала о своих спортивных достижениях. Ведущая рассказала, что каждый раз пыталась уйти с тренажерного зала, но мотивированная девушка не давала себе поблажек, как бы ей не хотелось этого.