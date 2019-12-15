Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Вселенский патриарх посетит Украину
Вселенский патриарх посетит Украину
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)
Ведущая "Ревизора" объяснила, почему скрывает мужа

"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)

"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)
17:13 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская ведущая "Ревизора" не показывает лицо своего супруга поклонникам и не признается, где он работает.

В начале октября новая ведущая "Ревизора" Юлия Панкова вышла замуж. Хотя она и публиковала несколько фотографий со свадьбы, но лицо мужа не показывала. Даже несмотря на то, что молодожёны уже успели отгулять медовый месяц, ведущая до сих пор скрывает личность своего возлюбленного.

О том, почему Юлия Панкова не хочет показывать, за кого вышла замуж, она рассказала во время веб-конференции на tochka.net.

"Розповім, чому. Мені казали, що не треба дивитись коментарі, коли вийшли перші випуски проекту "Ревізор" – один раз я подивилась, там відразу з’явилось дуже багато хейтерів. Коли я працювала в серйозній журналістиці, де було багато криміналу, вбивств, насилля, чорноти і ми все це розслідували – знаєте, люди були набагато більше вдячніші, ніж те, що відбувається зараз. І я не розумію, чому. Тому що кожен з нас ходить до ресторану, кожен з нас харчується тим або іншим, і ви навіть не уявляєте собі, чим може обернутись те, якщо, наприклад, рибу довго перетримають.

Украинская певица Оля Цибульская порадовала поклонников архивным снимком

Відповідно, коли я побачила цю кількість негативних коментарів, я трохи очманіла, я не зрозуміла, чому це. І я подумала, що якщо мене люди так сприйняли вперше, то я не буду показувати найрідніших тим людям, які таке пишуть. Найрідніший – це мій чоловік. Крім того, він у мене є непублічний, я його поки що приховую, поки що не покажу", - сказала ведущая "Ревизора".

Ранее сообщалось о том, что Юлия Панкова рассказала о своих спортивных достижениях. Ведущая рассказала, что каждый раз пыталась уйти с тренажерного зала, но мотивированная девушка не давала себе поблажек, как бы ей не хотелось этого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Муж, Ревизор, Украинская ведущая, Юлия Панкова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Витренко назвал причину подорожания газа
05 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прикрывал побратима: в нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
В нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Умерла Анна Карина - легенда французского кино
Умерла Анна Карина - легенда французского кино
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь