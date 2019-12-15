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Актриса Ева Мендес появилась на публике со своими детьми (Фото)

Актриса Ева Мендес появилась на публике со своими детьми (Фото)
22:20 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса впервые за долгое время вышла в свет.

Актриса Ева Мендес - одна из тех звезд, кто не очень любит публичность и предпочитает разделять звездную карьеру и личную жизнь.

И поэтому сегодня - тот редкий случай, когда Ева попала в объектив папарацци не на красной дорожке, а во время прогулки с дочерьми, пятилетней Эсмеральдой и трехлетней Амадой.

Звезда выбрала для выхода в свет безумно стильный и при этом очень комфортный образ, который обязательно стоит примерить и тебе зимой 2020. Так, Ева сделала ставку на красное трикотажное миди-платье и дополнила его высокими сапогами-трубами трендового карамельного оттенка - модный хит сезона осень-зима 2019-2020.

Бери пример с Евы и обязательно обзаведись этой зимой минималистичным и очень теплым вязаным платьем.

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Напомним, что знаменитая актриса сумела покорить Голливуд не только своими ролями в фильмах, но и дизайнерскими новинками. Недавно Ева Мендес представила свою линию одежды.

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