Мадонну "застукали" в объятиях 26-летнего танцора (Фото)

Любви все возрасты покорны, поэтому 61-летняя Мадонна не стесняется своего 26-летнего возлюбленного Ахламалика Уильямса. В Майами счастливую певицу увидели в объятьях молодого танцора.
Папарацци засняли объятья возлюбленных на балконе гостиничного номера. На снимках видно, как Уильямс обнимает свою возлюбленную и держит ее за талию, а поп-королева наслаждается его обществом. Спустя некоторое время компанию разбавила дочь Мадонны, которая всего на три года младше избранника певицы.
Слухи о романе Мадонны и Уильямса появились еще в середине лета, когда певица опубликовала в Instagram видео, посвященное танцору. Многие не восприняли этот поступок всерьез, но теперь Мадонна доказала, что с Ахламаликом их действительно связывают совсем не дружеские отношения.
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Madonna with her new toy boy Ahlamalik Williams, he's 24 years old. #madonna #ahlamalikwilliams
"Лурдес словно спрашивает: "Серьезно, мам? Вот этот парень?"
В это же время инсайдеры сообщают, что друзья певицы сильно обеспокоены ее романами с молодыми людьми. Источники утверждают, что Мадонна не обращает внимания на своих ровесников, а вот парни помладше интересуют ее гораздо чаще. Однако они уверены, что долговременные и прочные отношения с юными избранниками певица построить не сможет.