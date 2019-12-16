Мадонну "застукали" в объятиях 26-летнего танцора (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мадонна и Ахламалик попали в объективы камер в прошедшие выходные.

Любви все возрасты покорны, поэтому 61-летняя Мадонна не стесняется своего 26-летнего возлюбленного Ахламалика Уильямса. В Майами счастливую певицу увидели в объятьях молодого танцора.

Папарацци засняли объятья возлюбленных на балконе гостиничного номера. На снимках видно, как Уильямс обнимает свою возлюбленную и держит ее за талию, а поп-королева наслаждается его обществом. Спустя некоторое время компанию разбавила дочь Мадонны, которая всего на три года младше избранника певицы.

Слухи о романе Мадонны и Уильямса появились еще в середине лета, когда певица опубликовала в Instagram видео, посвященное танцору. Многие не восприняли этот поступок всерьез, но теперь Мадонна доказала, что с Ахламаликом их действительно связывают совсем не дружеские отношения.

"Лурдес словно спрашивает: "Серьезно, мам? Вот этот парень?"

В это же время инсайдеры сообщают, что друзья певицы сильно обеспокоены ее романами с молодыми людьми. Источники утверждают, что Мадонна не обращает внимания на своих ровесников, а вот парни помладше интересуют ее гораздо чаще. Однако они уверены, что долговременные и прочные отношения с юными избранниками певица построить не сможет.