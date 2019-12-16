Звезда фильма "Кошки" Ребел Уилсон невероятно похудела (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актеры танцевали в плотных костюмах, которые, как отмечается, не пропускают воздух.

Актриса рассказала, как тяжело было на съемках.

Одна из звезд фильма "Кошки" Ребел Уилсон рассказала, что похудела почти на четыре килограмма всего за четыре дня съемок. А все потому, что на площадке было очень жарко, и не случайно.

Я похудела за четыре дня съемок. Во-первых, потому что у нас много физической активности. Но также на площадке очень жарко, здесь около 38 градусов. Это специально, чтобы мышцы танцоров не остывали. Здесь собрались лучшие в мире танцоры, и нельзя, чтобы они вдруг получили травму из-за того, что мышцы плохо разогреты. Площадку с декорациями превратили в сауну, чтобы мы не остывали, но это тяжко, — рассказала актриса.

Также Ребел упомянула, что даже без нагретого помещения "Кошкам" пришлось бы попотеть: хореограф проекта Гамильтон Энди поставил "чудесные танцевальные движения", которые сами по себе весьма энергозатратны.

Напомним, "Кошки" — адаптация знаменитого мюзикла от режиссера Тома Хупера. Главные роли исполнили Идрис Эльба, Иэн МакКеллен и Тейлор Свифт.