Сегодня Миле Йовович - 44 года: цитаты голливудской звезды родом из Украины

17 декабря свой день рождения отмечает актриса и модель Милла Йовович. Звезде, которая родилась в Украине, и потом эмигрировала в США и в течение уже трех десятилетий покоряет тамошний кинематограф и мировые глянцы, исполняется 44 года.
В нашем обзоре важнейшие мысли именинницы, которые ей подарил жизненный опыт. Они – о личном развитии, мужчинах, счастье быть мамой и женской красоте.
"Что ты будешь делать, когда наконец окажешься в середине и начнешь говорить?"
Профессия модели – первая, которую после переезда Милла осваивала в Соединенных Штатах. В этом бизнесе девочка работала с 11 лет: украсила обложки глянцевых журналов "Lei", "The Face" и "Mademoiselle", поэтому сотрудничала с "Hugo Boss", "Guess", "Calvin Klein" и "L'Oreal".
Работа не мешала юной красавице параллельно учиться вокалу, игре на фортепиано и гитаре. Такой багаж умений, как признается звезда, был бы невозможен без ее матери – актрисы Галины Логиновой. "Моя мама всегда настаивала на том, чтобы я училась и развивалась. Она говорила: "Да, с красивым лицом тебе откроют двери в модельный мир. Но что ты будешь делать, когда наконец окажешься внутри и начнешь говорить?"" – делится Милла.
"Хочу быть девочкой, чувствовать себя женщиной, потому что не собираюсь всегда быть супергероем"
Видимо, такой взгляд на отношения Йовович сформировала из-за двух ранних браков – с актером Шоном Эндрюсом в 16 лет и с режиссером Люком Бессоном, который считал девушку своей музой (фильм "Пятый элемент"). После развода с последним в 1999 году, в личной жизни актрисы наступила пауза.
"Я сильная личность, со мной не просто ужиться. Очень много требую от мужа: если он говорит, что мечтает заботиться обо мне, то должен быть готовым к тому, что я хочу быть девочкой и чувствовать себя женщиной, ведь не собираюсь всегда быть супергероем . Еще мужчине важно слушать женщину, ведь это именно то, чего она хочет", – рассуждает она. И спустя почти десяток лет такие черты Милла увидела в кинорежиссере Поле Андерсоне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
HAPPY 10 YEAR ANNIVERSARY TO MY AMAZING HUSBAND!!! Looking at who we are today compared to the kids we were when we first met... it’s so crazy to see how far we’ve come together! What a joy it’s been living life with you for so many years! What a whirlwind, what a journey, what a truly incredible and epic experience it’s been! When I look at the picture of us when we first met, I can’t believe it’s possible that I found such a special man all those years ago, one that has loved me non stop, through thick and thin, that has loved being in a relationship with me for so many years, that has adored and completely embraced the experience of having children and been by our side every minute of every day. I can’t begin to express how lucky we are to have such an amazing papa in our lives. Your love and support, your friendship, your passion, your talent and brain, you’re just unreal! And you’re so handsome on top of everything.
"Когда с моими дочерьми все в порядке, то другое – неважно"
Именно со своим третьим мужем актриса Милла Йовович воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Эвер и 3-летнюю Дешиел. По словам голливудской звезды, материнство стало для нее не только очередным этапом, но и изменило ее.
"С появлением ребенка я нашла в себе уверенность, о которой раньше не подозревала. Теперь, стоя на сцене или в кадре, не нервничаю. Ведь, когда с моими дочерьми все в порядке, остальное – неважно", – поделилась звезда.
"Папарацци не будут шокированы, если я появлюсь на публике без макияжа"
Милла Йовович не принадлежит к тем знаменитостей, которые часами тренируются в спортзале. Предпочтение она отдает боевым искусствам: "Тренажерный зал – это очень однообразно. Я люблю, например, бразильское джиу-джитсу, которое повышает выносливость".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
When you’re pregnant and really want ice cream so you ask your 4 year old really casual “would you like ice cream now or after dinner later?” knowing she’ll scream “NOW!!” Score. If you’re from LA you HAVE TO check out @amplehills creamery in Los Feliz, it’s LITERALLY the best ice cream I’ve ever had. Or maybe I’m just pregnant.#dashieledananderson #pregnantcravings
Также актриса не гонится за стандартами красоты. "Терпеть не могу тонны косметики, накладные ногти и грудь из силикона! Поэтому папарацци не будут шокированы, если я появлюсь на публике без макияжа", – уверенно говорит звезда.