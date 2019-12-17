Сегодня Миле Йовович - 44 года: цитаты голливудской звезды родом из Украины

Новости шоу бизнеса:Звезде, которая родилась в Украине, и потом эмигрировала в США и в течение уже трех десятилетий покоряет тамошний кинематограф и мировые глянцы, исполняется 44.

17 декабря свой день рождения отмечает актриса и модель Милла Йовович. Звезде, которая родилась в Украине, и потом эмигрировала в США и в течение уже трех десятилетий покоряет тамошний кинематограф и мировые глянцы, исполняется 44 года.

В нашем обзоре важнейшие мысли именинницы, которые ей подарил жизненный опыт. Они – о личном развитии, мужчинах, счастье быть мамой и женской красоте.

"Что ты будешь делать, когда наконец окажешься в середине и начнешь говорить?"

Профессия модели – первая, которую после переезда Милла осваивала в Соединенных Штатах. В этом бизнесе девочка работала с 11 лет: украсила обложки глянцевых журналов "Lei", "The Face" и "Mademoiselle", поэтому сотрудничала с "Hugo Boss", "Guess", "Calvin Klein" и "L'Oreal".

Работа не мешала юной красавице параллельно учиться вокалу, игре на фортепиано и гитаре. Такой багаж умений, как признается звезда, был бы невозможен без ее матери – актрисы Галины Логиновой. "Моя мама всегда настаивала на том, чтобы я училась и развивалась. Она говорила: "Да, с красивым лицом тебе откроют двери в модельный мир. Но что ты будешь делать, когда наконец окажешься внутри и начнешь говорить?"" – делится Милла.

"Хочу быть девочкой, чувствовать себя женщиной, потому что не собираюсь всегда быть супергероем"

Видимо, такой взгляд на отношения Йовович сформировала из-за двух ранних браков – с актером Шоном Эндрюсом в 16 лет и с режиссером Люком Бессоном, который считал девушку своей музой (фильм "Пятый элемент"). После развода с последним в 1999 году, в личной жизни актрисы наступила пауза.

"Я сильная личность, со мной не просто ужиться. Очень много требую от мужа: если он говорит, что мечтает заботиться обо мне, то должен быть готовым к тому, что я хочу быть девочкой и чувствовать себя женщиной, ведь не собираюсь всегда быть супергероем . Еще мужчине важно слушать женщину, ведь это именно то, чего она хочет", – рассуждает она. И спустя почти десяток лет такие черты Милла увидела в кинорежиссере Поле Андерсоне.

"Когда с моими дочерьми все в порядке, то другое – неважно"

Именно со своим третьим мужем актриса Милла Йовович воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Эвер и 3-летнюю Дешиел. По словам голливудской звезды, материнство стало для нее не только очередным этапом, но и изменило ее.

"С появлением ребенка я нашла в себе уверенность, о которой раньше не подозревала. Теперь, стоя на сцене или в кадре, не нервничаю. Ведь, когда с моими дочерьми все в порядке, остальное – неважно", – поделилась звезда.

"Папарацци не будут шокированы, если я появлюсь на публике без макияжа"

Милла Йовович не принадлежит к тем знаменитостей, которые часами тренируются в спортзале. Предпочтение она отдает боевым искусствам: "Тренажерный зал – это очень однообразно. Я люблю, например, бразильское джиу-джитсу, которое повышает выносливость".

Также актриса не гонится за стандартами красоты. "Терпеть не могу тонны косметики, накладные ногти и грудь из силикона! Поэтому папарацци не будут шокированы, если я появлюсь на публике без макияжа", – уверенно говорит звезда.