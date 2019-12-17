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Впервые со времен "Бриолина": Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон вернулись к своим легендарным образам

Впервые со времен "Бриолина": Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон вернулись к своим легендарным образам
13:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Траволта и Ньютон-Джон, сыгравшие влюбленных старшеклассников Дэнни и Сэнди в 1978 году, снова встретились и спели.

В эти выходные поклонники романтического мюзикла "Бриолин" получили настоящий подарок. Исполнители главных ролей в ленте 1978 года Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон вернулись к своим легендарным образам 41 год спустя.

В США прошло мероприятие Meet n’ Grease sing-along with Danny and Sandy, посвященное как раз таки воссоединению Дэнни Зуко и Сэнди Олсон, беззаботной парочки старшеклассников, которые на протяжении всего фильма поют и танцуют.

Примечательно, что 65-летний актер и 71-летняя актриса нарядились так же, как и их персонажи в "Бриолине". Ньютон-Джон надела желтый кардиган и юбку, Траволта предпочел фирменные черные цвета: джинсы, футболку и кожаную куртку, а также с помощью геля для волос воссоздал свою знаменитую прическу.

 
 
 
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We had such a fantastic time! FLORIDA is the word too!!

Публикация от Olivia Newton-john (@therealonj)

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Позже на пресс-конференции Оливия, как и Сэнди в фильме, кардинально сменила свой имидж и переоделась в кожаные леггинсы и косуху. Похоже, те самые, которые носила в финале "Бриолина".

Кстати, месяц назад куртка была продана на благотворительном аукционе за 243 тысячи долларов, внушительные средства поступили в онкологический центр в Австралии, созданный Ньютон-Джон. Актриса и певица сама уже много лет борется с раком. Однако благородный покупатель, чье имя не разглашается, лично вернул дорогостоящую покупку обратно законной владелице.

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Знаменитости, Джон Траволта, Оливия Ньютон-Джон, Бриолина.
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