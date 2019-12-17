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Смерть отца Шарлиз Терон не была естественной: голливудская звезда сообщила подробности

Смерть отца Шарлиз Терон не была естественной: голливудская звезда сообщила подробности
15:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Шарлиз Терон ошарашила поклонников рассказом о смерти своего отца.

Знаменитость откровенно призналась, что ее мама убила мужа в целях самообороны. На время его смерти Шарлиз было 15 лет. Воспоминаниями актриса поделилась во время общения с журналистами в рамках презентации фильма "Секс Бомба". Произошло это в Нью-Йорке, когда пресса поинтересовалась у Шарлиз Терон, какие у нее планы на будущее и какие личные драмы помогли ей мастерски сыграть роль жертвы секс-скандала.

Актриса призналась, что в 15 лет потеряла отца. Его смерть стала настоящим облегчением для всей семьи, ведь мужчина имел алкогольную зависимость и превращал жизнь своих родных в ад. В один из вечеров ее мама Герда была вынуждена убить мужа, чтобы защитить себя и Шарлиз Терон.

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"Мой отец был больным человеком. Он был алкоголиком всю мою жизнь – я не знала его другим. Это была довольно безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Каждый день непредсказуем, когда ты живешь с алкоголиком, и это чувство остается с тобой внутри на всю жизнь. Я думаю, что наша семья была не совсем здоровой. Конечно, все это сказалось на нас, оставило свои следы в наших душах. Я бы хотела, чтобы то, что произошло той ночью, никогда бы не произошло", – вспомнила Шарлиз Терон.

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