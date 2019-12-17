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Актриса Галь Гадот объяснила, почему Чудо-женщина отказалась от меча и щита в сиквеле

Актриса Галь Гадот объяснила, почему Чудо-женщина отказалась от меча и щита в сиквеле
15:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Решение об отказе от меча и щита было принято ей самой совместно с режиссером Пэтти Дженкинс.

Актриса утверждает, что ее героиня не нуждается в "агрессивном" оружии.

В трейлере к предстоящему супергеройскому фильму DC "Чудо-женщина: 1984" поклонники заметили одну примечательную деталь: заглавная героиня в исполнении Галь Гадот по каким-то непонятным причинам лишилась своего меча и щита. Единственным оружием Чудо-женщины осталось ее знаменитое лассо.

Чудо-женщина больше не будет носить оружия. Мы решили убрать меч, потому что такое оружие выглядит очень агрессивно. Если у вас есть меч, то значит, его нужно использовать. Так что мы хотели отказаться от этого. И нам казалось, что щит тоже вовсе не обязателен. Чудо-женщина — богиня, она обладает сверхчеловеческой силой и вполне способна сражаться без каких-либо дополнительных орудий. У нее есть латные рукавицы. У нее есть лассо. У нее есть ее диадема. Думаю, всего этого ей достаточно, — внесла ясность Гадот.

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В предстоящей картине Чудо-женщине будут противостоять сразу два врага — Макс Лорд (Педро Паскаль) и Гепарда (Кристен Уиг). Кроме того, в сиквеле к своим привычным ролям вернутся Робин Райт (Антиопа) и Конни Нильсен (Ипполита).

"Чудо-женщина: 1984" выйдет в прокат 4 июня 2020 года.

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Актриса, Знаменитость, Галь Гадот, Чудо-женщина.
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