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Хью Грант сильно жалеет, что долгие годы отказывался от женитьбы

Хью Грант сильно жалеет, что долгие годы отказывался от женитьбы
08:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Хью Грант рассказал, как сильно поменялись его взгляды на семейную жизнь. Раньше Грант был против идеи детей и брака.

В мае прошлого года 59-летний Хью Грант женился на своей подруге Анне Эберштейн. Пара встречалась шесть лет и воспитывает троих детей: сына Джона, родившегося в 2012 году, второго ребенка, родившегося в декабре 2015 года, и еще одного ребенка, родившегося в марте 2018 года. Супруги не раскрывают пол и имена своих младших детей.

Было здорово пожениться. Это еще одна вещь, которую я долго откладывал. Очень мило. Быть женатым приятно, — сказал актер. Его спросили, почему он откладывал женитьбу, и Хью ответил, что воспринимал ее неправильно.

Я неправильно думал об этом, я ошибался. Когда речь заходила о детях, я также закатывал глаза. Люди постоянно говорили: "Хью! Ты просто не понимаешь!". Да, они были правы, я не понимал, — отметил звезда. Ведущий программы пошутил, что, наверное, поэтому Хью так долго играл в гольф.

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Да. Я был злым, унылым гольфистом, — сказал Грант.

Напомним, в 2000 году Хью Грант разошелся с Элизабет Херли, с которой состоял в отношениях целых 13 лет. В 2015 году актер еще пессимистично смотрел на брачные отношения. В интервью журналу People он сказал:

Я не верю в брак. Я видел несколько успешных примеров в жизни, может, пять. Но по мне так это аттракцион совместного страдания.

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Дети, Женитьба, Знаменитости, Актер, Хью Грант.
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