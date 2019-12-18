Скачать
Среда, 18.12.2019
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика
Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря

Оправдание Райана Рейндольса за шутку про Spice Girls: подробности

Оправдание Райана Рейндольса за шутку про Spice Girls: подробности
10:22 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Раян Рейдольс ответил в Twitter, что будь его воля, он бы ни за что не дал бы в обиду Spice Girls.

Райан Рейнольдс поспешил заверить, что он является большим поклонником британской поп-группы Spice Girls и не разделяет музыкальных вкусов своего персонажа из вышедшего на днях боевика "Шестеро вне закона". Дело в том, что в фильме есть сцена автомобильной погони, по ходу которой герой Рейнольдса разбивает свою автомагнитолу, как только на волнах радио начинает звучать песня Wannabe в исполнении Spice Girls.

Один из пользователей Twitter заподозрил неладное, и спросил: "Что Райан Рейнольдс имеет против Spice Girls".  Актер не стал игнорировать эту претензию и в свое оправдание ответил: "Эта песня была добавлена в фильм на этапе постпродакшна. Я бы НИКОГДА не прервал Spice Girls. Никогда. Особенно по ходу автомобильной погони. Именно в этот момент я нуждаюсь в Spice Girls больше всего".

"Шестеро вне закона"повествует о группе из семи вигилантов во главе с персонажем Рейнольдса. Этот септет известен также как "Призраки", поскольку они инсценируют свою смерть, чтобы стать командой убийц, цель которой — наказывать всевозможных иностранных злодеев. Эпизод с погоней и песней Wannabe можно увидеть в самом начале фильма. 

Рождественские и новогодние мелодрамы для семейного просмотра (Видео)

"Призрачная шестерка" стал доступен на Netflix в прошлую пятницу. На данный момент фильм имеет лишь 35% "свежести" на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Режиссером картины стал Майкл Бэй, известный как постановщик ряда блокбастеров, в числе которых "Перл-Харбор", "Армагеддон", а также фильмы из франшизы "Трансформеры".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Актеры, Знаменитости, Райан Рейнольдс, Фильм «Шестеро вне закона», Оправдание Райана Рейнольдса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
04 "Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Что делать, если оплатили коммуналку до начисления субсидий
Перепись населения Украины: кого, когда и как будут &quot;считать&quot;
Перепись населения: как будут "считать" украинцев
Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь