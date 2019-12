Оправдание Райана Рейндольса за шутку про Spice Girls: подробности

Райан Рейнольдс поспешил заверить, что он является большим поклонником британской поп-группы Spice Girls и не разделяет музыкальных вкусов своего персонажа из вышедшего на днях боевика "Шестеро вне закона". Дело в том, что в фильме есть сцена автомобильной погони, по ходу которой герой Рейнольдса разбивает свою автомагнитолу, как только на волнах радио начинает звучать песня Wannabe в исполнении Spice Girls.

Один из пользователей Twitter заподозрил неладное, и спросил: "Что Райан Рейнольдс имеет против Spice Girls". Актер не стал игнорировать эту претензию и в свое оправдание ответил: "Эта песня была добавлена в фильм на этапе постпродакшна. Я бы НИКОГДА не прервал Spice Girls. Никогда. Особенно по ходу автомобильной погони. Именно в этот момент я нуждаюсь в Spice Girls больше всего".

"Шестеро вне закона"повествует о группе из семи вигилантов во главе с персонажем Рейнольдса. Этот септет известен также как "Призраки", поскольку они инсценируют свою смерть, чтобы стать командой убийц, цель которой — наказывать всевозможных иностранных злодеев. Эпизод с погоней и песней Wannabe можно увидеть в самом начале фильма.

The song was added in post production. I would NEVER interrupt the Spice Girls. Never. Especially during a car chase. That’s when I’d need them most. #6Underground https://t.co/fAlmWKZuy1

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 16, 2019