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Лучшее событие года в жизни Идриса Эльбы: подробности

Лучшее событие года в жизни Идриса Эльбы: подробности
12:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Идрис Эльба признался в том, что стало самым лучшим и главным событием в 2019 году.

В апреле этого года Идрис женился на избраннице - Сабрине Доур, устроив роскошную церемонию в Марокко. Именно это событие британский актер называет "лучшим событием 2019 года".

Недавно Идрис Эльба посетил премьеру мюзикла "Кошки" в Нью-Йорке вместе со своей женой Сабриной Доур. Он поговорил с журналистами и рассказал, что для него значил 2019 год. 

вадьба с моей прекрасной женой — вот что было лучшим, что случилось со мной в этом году. Собрались наши семьи, это было невероятное событие," — поделился Эльба.

 
 
 
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What a time to be alive..... So proud of being on the cover of @britishvogue with my wife @sabrinaelba

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Другим важным событием года Эльба назвал участие в съемках "Кошек".  "В плане опыта это один из лучших фильмов, в которых я снимался",— отметил Идрис и назвал своих коллег невероятными людьми. Как сообщалось ранее, Идрис Эльба составит компанию весьма звездному составу, в котором оказались Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Гордон и Тейлор Свифт.

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Актеры, Идрис Эльба, Заменитости, Мюзиклы, Сабрине Доур.
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