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Умер известный стример и зэк-блогер Мопс дядя Пес

Умер известный стример и зэк-блогер Мопс дядя Пес
13:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса:Впервые видео с Мопсом появилось в 2014 году, когда он вместе с сокамерником записал видео под названием "Мопс не гребень".

17 декабря умер популярный видеоблоггер, бывший узник Сергей Новик, который в сети был известен под псевдонимом Мопс дядя Пес. Новику было 46 лет. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Родился блогер в 1973 году в городе Белая Церковь, последние годы жил в Бердичеве. Большую половину своей жизни, а именно 27 лет, он провел за решеткой. Известно, что он страдал от наркотической героиновой зависимости.

Популярность в сети получил после того, как со своим другом Андреем Щадило на собственном YouTube-канале начал выполнял различные задания от зрителей. В рамках заданий Щадило даже бил Мопса за деньги. 

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В 2016 году Щадило и Новика освободили из-под стражи, после чего они начали активно снимать стримы. В 2017 году Сергей Новик стал участником популярного шоу "Суперинтуиция" на Новом канале, ведущим которого был Сергей Притула.На YouTube-канал бывшего узника подписано 454 тысячи человек, каждое новое видео набирало тысячи просмотров, некоторые из них достигали миллиона. Общее количество просмотров видеоблогера превысило 95 миллионов.

Последнее видео Мопса дядя Пса вышло на его канале 16 декабря 2019 года. Коллега Новика, который помогал ему проводить стримы, Андрей Щадило приехал к нему в гости. На видео заметно, что физическое состояние блогера слишком плохое: его лицо было покрыто морщинами и разговаривать мужчине было трудно. Щадило в беседе упрекнул друга, что он слишком увлекается алкоголем и наркотиками.

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Все по теме:

Видео, Знаменитости, Блогер, Видеоблоггер, Альманах, Ютуб, Альманах-2019, Мопс дядя Пес, Сергей Новик.
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