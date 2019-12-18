Шарлиз Терон просит всех называть своего сына девочкой

Новости шоу бизнеса:Актриса отметила, что ее ребенка обижает, когда, говоря о нем, используют мужское местоимение.

В откровенном интервью с Pride Source, посвященном новому фильму "Скандал", Шарлиз рассказала, что она сама еще учится употреблять женские местоимения, когда речь заходит о Джексоне — ее приемном сыне, который заявляет, что чувствует себя девочкой. Однако рассказывать подробности о своем ребенке Терон не стала.

"Это ее [Джексона] история, и если она захочет, она сама однажды расскажет. Как мать я была бы признательна, если бы люди использовали для нее правильные местоимения. Чем старше она становилась, тем труднее приходилось нам. Все говорили о ней как о мальчике, даже я. Это задевало ее чувства," — рассказала Шарлиз.

В одном из прошлых интервью актриса отметила, что ее ребенок еще в три года заявил: "Я не мальчик!".

Кроме семилетнего Джексона Шарлиз воспитывает еще одного приемного ребенка — четырехлетнюю дочь Августу. По мнению звезды, ее дети еще слишком малы для обсуждения сексуальности и пола.

"Но у нас бывают такие разговоры. Когда дети говорят, что у них будет свадьба, я спрашиваю: "А с кем? С мальчиком или девочкой?" Они знают, что это нормальный вопрос. Август уверена, что у нее будет пять свадеб — трижды она выйдет замуж и два раза женится. Мне нравится, что у нее есть свобода так думать. Бог знает, что из этого выйдет, но мне нравится, что они не боятся исследовать эту тему",— говорит Терон.