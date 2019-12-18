Лучший мой подарочек это ты: Мила Йовович умилила поклонников праздничным фото

Новости шоу бизнеса:Актриса позировала на фоне новогодней елки.

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая призналась, что вторым ребенком забеременела в "пещере", показала свою фигуру.

44-летняя знаменитость поделилась в своем микроблоге фото немаленького беременного животика. Актриса предстала на фоне новогодней елки в легком бордовом платье в белую точечку. Йовович уверена, что быть беременной в 44 года – это уже чудо.

Звезда "Пятого элемента" посвятила этот пост своему дню рождения, который она праздновала 17 декабря. Мила рассказала, как ее поздравили дети. Девочки с самого утра принесли ей воздушные шарики и пончики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@millajovovich) 17 Дек 2019 в 1:41 PST

Снимок вызвал огромное восхищение у поклонников. В комментариях фанаты голливудской актрисы засыпали ее комплиментами, а фото лайкнули более 250 тыс. раз.