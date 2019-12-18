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Лучший мой подарочек это ты: Мила Йовович умилила поклонников праздничным фото

Лучший мой подарочек это ты: Мила Йовович умилила поклонников праздничным фото
15:12 Сегодня Телеграф unian.net

Новости шоу бизнеса:Актриса позировала на фоне новогодней елки.

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая призналась, что вторым ребенком забеременела в "пещере", показала свою фигуру.

44-летняя знаменитость поделилась в своем микроблоге фото немаленького беременного животика. Актриса предстала на фоне новогодней елки в легком бордовом платье в белую точечку. Йовович уверена, что быть беременной в 44 года – это уже чудо.

Звезда "Пятого элемента" посвятила этот пост своему дню рождения, который она праздновала 17 декабря. Мила рассказала, как ее поздравили дети. Девочки с самого утра принесли ей воздушные шарики и пончики.

 
 
 
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Публикация от  (@millajovovich)

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Снимок вызвал огромное восхищение у поклонников. В комментариях фанаты голливудской актрисы засыпали ее комплиментами, а фото лайкнули более 250 тыс. раз.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Знаменитости, Актриса, Мила Йовович, Фото, Голливудская актриса.
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