Лучший мой подарочек это ты: Мила Йовович умилила поклонников праздничным фото

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая призналась, что вторым ребенком забеременела в "пещере", показала свою фигуру.
44-летняя знаменитость поделилась в своем микроблоге фото немаленького беременного животика. Актриса предстала на фоне новогодней елки в легком бордовом платье в белую точечку. Йовович уверена, что быть беременной в 44 года – это уже чудо.
Звезда "Пятого элемента" посвятила этот пост своему дню рождения, который она праздновала 17 декабря. Мила рассказала, как ее поздравили дети. Девочки с самого утра принесли ей воздушные шарики и пончики.
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Снимок вызвал огромное восхищение у поклонников. В комментариях фанаты голливудской актрисы засыпали ее комплиментами, а фото лайкнули более 250 тыс. раз.