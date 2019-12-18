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Среда, 18.12.2019
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Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
18:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Ни для кого не секрет, что членам королевской семьи не разрешается показывать нежности на людях.

Не так давно на сайте BBC появился рождественский выпуск передачи "A Berry Royal Christmas". Приятный волонтерский ужин посетили герцоги Кембриджские. Но никто не ожидал, что может произойти на такой приятной встрече.

В то время, как Кейт Миддлтон и принц Уильям общались с волонтерами, принц неожиданно захотел погладить плечо супруги. В этот момент Кейт моментально отвернулась, показывая всем видом, что сейчас не до ласок. На видео можно увидеть неожиданную реакцию герцога Кембриджского, но через секунду она изменилась. Пара снова улыбалась и казалась очень счастливой.

Такая внезапная реакция Кейт Миддлтон и принца Уильяма стала поводом для обсуждения. Некоторые считают, что в отношениях супругов явно чувствуется холод, а другие утверждают, что это обычные повадки у членов королевской семьи и ничего особенного здесь нет.

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Стоит отметить, что такого рода проявления чувств на публике категорично не запрещается королевским протоколом. Вспомните герцогов Сассекских: влюбленную парочку Меган Маркл и принца Гарри. Они не скрывают своих чувств и не стесняются показывать их на мероприятиях.

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Принц Уильям, Дети, Отношения, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Герцоги Кембриджские, Нежности.
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