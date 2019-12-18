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Экс-жена Владимира Остапчука и Илона Гвоздева обменялись любезностями в Instagram (Фото)

Экс-жена Владимира Остапчука и Илона Гвоздева обменялись любезностями в Instagram (Фото)
20:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Елена Войченко на личной странице в инстаграме опубликовала сообщение, которое посвятила партнерше бывшего мужа на проекте "Танцы со звездами".

Женщина публично выразила свое восхищение танцовщицей, как сильной личностью. Илона Гвоздева тоже не скрывала теплые чувства в комментариях.

Экс-жена знаменитого телеведущего, которая недавно намекнула на причину развода с мужем, смогла подружиться с его партнершей по шоу "Танцы со звездами". О своем отношении к Илоне Гвоздевой Елена Войченко рассказала по случаю проведения благотворительной акции "#зробименіхаб", которая призвана посодействовать открытию инклюзивного хаба в Харькове.

Одним из условий благотворительной акции, кроме денежного взноса, является выражение благодарности человеку, который вдохновляет. Елена Войченко такой личностью выбрала именно Илону Гвоздеву. Она отметила неустанную работу звезды, которая способствует ее настоящему успеху. А также не обошла вниманием человечность и справедливость, которыми наделена танцовщица.

 
 
 
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"Особое восхищение у меня вызывают сильные женщины, которым удается находить время и возможности балансировать между семьей, материнством и любимым делом. К счастью, примеров более чем достаточно. Один из них – невероятно талантливая и очень добрая Илона Гвоздева. Эта хрупкая девушка – воплощение силы и целеустремленности. Спасибо, Илона, за поддержку и вдохновение", – написала Елена.

С не меньшей благодарностью за дружбу отреагировала и сама Илона: "Помни, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Познакомившись с тобой, я не перестаю восхищаться твоим терпением, женской мудростью, красотой и твоим материнским талантом!"

 
 
 
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Ранее танцовщица призналась, что в дружеские отношения с Владимиром Остапчуком у нее не сложились, в отличие от его предшественников Юрия Ткача и Игоря Ласточкина. Причиной стало то, что телеведущий проявлял любовь и заботу только о себе, отказываясь тем самым работать в паре.

Напомним, что Илона Гвоздева убеждена, что их с Владимиром пара покинула проект "Танцы со звездами" в шаге от финала из-за стремления телеведущего получить главный кубок, а не наслаждение участием в шоу. По ее словам, самолюбование Владимира Остапчука в шоу сыграло против него.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Телеведущий, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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