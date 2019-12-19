В Сети появилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Оказалось, что герцоги Кембриджские стали представителями британской монархии, которые первыми показали свою рождественскую открытку. Однако сами принц Уильям и Кейт Миддлтон к этому не причастны: подопечные сделали это за них.
Особые снимки попадают в продажу, все вырученные средства от которых передают на помощь другим. А вот поклонникам монархии приходится ждать, когда же герцоги опубликуют официальные снимки. Но в 2019 году рождественская открытка Уильяма и Кейт появилась в сети преждевременно.
Коммодор авиации Дон Маккаферти получила в подарок от герцогов праздничную карточку и распространила ее на личной твиттер-страничке. На фото видно, как принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей – Джордж, Шарлотта и маленький Луи – счастливо улыбаются на фоне природы. Внутри герцогиня Кембриджская подписала открытку, пожелав военной веселых праздников.
#new The Cambridge Christmas Card #christmas #cambridge #KateMiddleton #DuchessofCambridge #princewilliam #dukeofcambridge #cambridge #princegeorge #princesscharlotte #PrinceLouis pic.twitter.com/6NMKjZyn1J
— Kate Middleton (@secretofellie) December 18, 2019
Рождественская открытка от нашей покровительницы, герцогини Кембриджской. Хочу поделиться этим кадром со всеми членами Air Cadets. Адресуем наилучшие пожелания герцогине и ее семье в Рождество и надеемся увидеть ее снова в 2020 году, – прокомментировала Дон Маккаферти.
Впоследствии военная удалила сообщение, однако в сети стремительно распространили праздничное фото герцогов Кембриджских.
Герцогиня Кембриджская стала королевским патроном Air Cadets в декабре 2016 года. До этого на протяжении 63 лет организацией занимался муж Ее Величества принц Филипп.
Интересно, что подобное фото Уильям и Кейт выбирали и в 2018 году. Тогда пара решила поздравлять всех с Рождеством общим семейным снимком, сделанным во время отдыха в парке. Другие члены королевской семьи пока не представили свои открытки, поэтому общественность остается в ожидании других праздничных фото.