В Сети появилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Новости шоу бизнеса:Накануне католического Рождества королевская семья присылает политикам, друзьям и благотворительным организациям праздничные открытки со своим изображением.

Оказалось, что герцоги Кембриджские стали представителями британской монархии, которые первыми показали свою рождественскую открытку. Однако сами принц Уильям и Кейт Миддлтон к этому не причастны: подопечные сделали это за них.

Особые снимки попадают в продажу, все вырученные средства от которых передают на помощь другим. А вот поклонникам монархии приходится ждать, когда же герцоги опубликуют официальные снимки. Но в 2019 году рождественская открытка Уильяма и Кейт появилась в сети преждевременно.

Коммодор авиации Дон Маккаферти получила в подарок от герцогов праздничную карточку и распространила ее на личной твиттер-страничке. На фото видно, как принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей – Джордж, Шарлотта и маленький Луи – счастливо улыбаются на фоне природы. Внутри герцогиня Кембриджская подписала открытку, пожелав военной веселых праздников.

Рождественская открытка от нашей покровительницы, герцогини Кембриджской. Хочу поделиться этим кадром со всеми членами Air Cadets. Адресуем наилучшие пожелания герцогине и ее семье в Рождество и надеемся увидеть ее снова в 2020 году, – прокомментировала Дон Маккаферти.

Впоследствии военная удалила сообщение, однако в сети стремительно распространили праздничное фото герцогов Кембриджских.

Герцогиня Кембриджская стала королевским патроном Air Cadets в декабре 2016 года. До этого на протяжении 63 лет организацией занимался муж Ее Величества принц Филипп.

Интересно, что подобное фото Уильям и Кейт выбирали и в 2018 году. Тогда пара решила поздравлять всех с Рождеством общим семейным снимком, сделанным во время отдыха в парке. Другие члены королевской семьи пока не представили свои открытки, поэтому общественность остается в ожидании других праздничных фото.