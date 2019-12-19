Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

Новости шоу бизнеса:В этот раз Мелания Трамп превзошла все ожидания публики.

Первая леди США Мелания Трамп уже давно получила статус иконы стиля. Знаменитая модница каждый раз поражает политиков стильными выходами и трендовыми нарядами.

В Белом доме прошел официальный прием чиновников Гватемалы. К резиденции Дональда Трампа прибыли президент Джимми Моралес, которого сопровождала жена Патриция. Глава США уважительно встретил гостей и провел запланированные политические переговоры.

Однако едва ли не все западные СМИ отметили не только официальное событие, но и стиль Мелании Трамп. На крыльцо Белого дома она вышла в теплом шерстяном пальто от бренда Chloe. Наряд был клетчатым и является трендом осенне-зимнего сезона. Кроме этого, верхняя одежда гармонично подходила к предрождественскому стилю: красно-зеленая полоска и белоснежный воротник сделали образ Мелании Трамп особенно атмосферным.

Завершить look первая леди решила любимыми туфлями-лодочками на каблуке, которые добавили элегантности ее виду. Мелания Трамп выбрала макияж с акцентом на глаза и идеальную укладку волос, чем отнюдь не удивила поклонников.

По традиции, пока президенты обсуждали насущные вопросы, первые леди устроили себе чаепитие. Мелания Трамп пригласила Патрицию в свой кабинет в Белом доме, где поделилась идеями социальных и благотворительных проектов.