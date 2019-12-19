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Четверг, 19.12.2019
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Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)
Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)

Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)

Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)
17:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Эти снимки растрогали всех фанатов.

Представить себе новогодние праздники без того, чтобы в очередной раз полностью пересмотреть "поттериану", довольно сложно. И потому совместные снимки звезд саги, которыми поделился в своем Instagram-аккаунте сыгравший Драко Малфоя Том Фелтон, особенно тепло были приняты поклонниками.

На фотографиях можно увидеть грандиозное воссоединение слизеринца с Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер), Эванной Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Мэттом Льюисом (Невилл Долгопупс). Актеры собрались вместе на праздничный ужин, который даже без сливочного пива, очевидно, прошел в очень теплой и дружеской атмосфере.

В подписи к фото Фелтон передал поздравления от своих "школьных товарищей" и отметил, что до сих пор находится в центре спора между Гриффиндором и Слизерином. Кстати, Уотсон также поделилась подобным снимком, правда, ограничившись милой подписью: "Счастливого Рождества от всех нас".

 
 
 
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Разумеется, поклонники не могли не заметить, что на фото Том приобнимает Эмму, и это только подогрело слухи об их романтических отношениях. "До сих пор втайне надеюсь, что эти двое будут вместе", — написал в комментариях один из фанатов. Кстати, в недавнем интервью Руперт Грин (Рон Уизли) заявил, что всегда чувствовал между Фелтоном и Уотсон некую "химию", правда, "это было похоже на обычные романтические отношения, которые случаются на детской площадке".

 
 
 
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А сама Эмма и вовсе опровергла слухи о возможном романе, описав себя в интервью журналу Vigue словом self-partnered. Это новый термин, который буквально можно перевести как "сам себе партнер", то есть самостоятельная забота о себе без чувства одиночества. Но фанаты не теряют надежды на любовную историю между любимыми актерами.

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Все по теме:

Роулинг, Гарри Поттер, Книга, Знаменитости, Рождество, Хогвартс, Поттероман.
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