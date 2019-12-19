Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)

Новости шоу бизнеса:Эти снимки растрогали всех фанатов.

Представить себе новогодние праздники без того, чтобы в очередной раз полностью пересмотреть "поттериану", довольно сложно. И потому совместные снимки звезд саги, которыми поделился в своем Instagram-аккаунте сыгравший Драко Малфоя Том Фелтон, особенно тепло были приняты поклонниками.

На фотографиях можно увидеть грандиозное воссоединение слизеринца с Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер), Эванной Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Мэттом Льюисом (Невилл Долгопупс). Актеры собрались вместе на праздничный ужин, который даже без сливочного пива, очевидно, прошел в очень теплой и дружеской атмосфере.

В подписи к фото Фелтон передал поздравления от своих "школьных товарищей" и отметил, что до сих пор находится в центре спора между Гриффиндором и Слизерином. Кстати, Уотсон также поделилась подобным снимком, правда, ограничившись милой подписью: "Счастливого Рождества от всех нас".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@t22felton) 18 Дек 2019 в 8:46 PST

Разумеется, поклонники не могли не заметить, что на фото Том приобнимает Эмму, и это только подогрело слухи об их романтических отношениях. "До сих пор втайне надеюсь, что эти двое будут вместе", — написал в комментариях один из фанатов. Кстати, в недавнем интервью Руперт Грин (Рон Уизли) заявил, что всегда чувствовал между Фелтоном и Уотсон некую "химию", правда, "это было похоже на обычные романтические отношения, которые случаются на детской площадке".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@t22felton) 19 Авг 2019 в 4:51 PDT

А сама Эмма и вовсе опровергла слухи о возможном романе, описав себя в интервью журналу Vigue словом self-partnered. Это новый термин, который буквально можно перевести как "сам себе партнер", то есть самостоятельная забота о себе без чувства одиночества. Но фанаты не теряют надежды на любовную историю между любимыми актерами.