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Четверг, 19.12.2019
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Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото

Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото
18:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Рождественская открытка семьи Ким Кардашьян и Канье Уэста покорила поклонников.

Правда, оказалось, что за красивой картинкой скрывалась непростая история, связанная с капризами старшей дочери бизнесвумен.

На открытке счастливые родители и четверо детей в уютных домашних образах сидят на лестнице и позируют фотографу. Бэкстейджем съемки Ким поделилась на шоу Эллен Дедженерес. По словам Кардашьян, сделать идеальную фотографию было довольно непросто, ведь маленькие дети любят покапризничать. Так произошло с дочерью Норт, которая в последний момент отказалась участвовать в фотосессии.

"Вот такой день, когда ей не понравилась ее прическа. Тогда я сказала ей, что ее не будет с нами на рождественской открытке. Она не стала возражать", — рассказала Ким.

 
 
 
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Публикация от (@kimkardashian)

 
 
 
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Публикация от  (@kimkardashian)

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Но на следующий день настроение Норт изменилось, и девочка была готова позировать перед объективом камеры. Обстоятельства сложились в пользу Кардашьян, потому что фотограф все еще был в городе.

"Я была без макияжа, выглядела совсем по-другому, мы снялись вдвоем. Потом ее тело к нам прифотошопили", — поделилась Ким.

Кардашьян уже не первый год публикуют рождественские открытки. Семейство всегда собирается полным составом и радодует поклонников атмосферными кадрами. Но времена изменились, поэтому в этом году Ким сделала фотографию в небольшом кругу своих близких.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Семейство Кардашян, Американская реалити-звезда.
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