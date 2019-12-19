Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото

Новости шоу бизнеса:Рождественская открытка семьи Ким Кардашьян и Канье Уэста покорила поклонников.

Правда, оказалось, что за красивой картинкой скрывалась непростая история, связанная с капризами старшей дочери бизнесвумен.

На открытке счастливые родители и четверо детей в уютных домашних образах сидят на лестнице и позируют фотографу. Бэкстейджем съемки Ким поделилась на шоу Эллен Дедженерес. По словам Кардашьян, сделать идеальную фотографию было довольно непросто, ведь маленькие дети любят покапризничать. Так произошло с дочерью Норт, которая в последний момент отказалась участвовать в фотосессии.

"Вот такой день, когда ей не понравилась ее прическа. Тогда я сказала ей, что ее не будет с нами на рождественской открытке. Она не стала возражать", — рассказала Ким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kimkardashian) 13 Дек 2019 в 8:18 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kimkardashian) 8 Дек 2019 в 10:15 PST

Но на следующий день настроение Норт изменилось, и девочка была готова позировать перед объективом камеры. Обстоятельства сложились в пользу Кардашьян, потому что фотограф все еще был в городе.

"Я была без макияжа, выглядела совсем по-другому, мы снялись вдвоем. Потом ее тело к нам прифотошопили", — поделилась Ким.

Кардашьян уже не первый год публикуют рождественские открытки. Семейство всегда собирается полным составом и радодует поклонников атмосферными кадрами. Но времена изменились, поэтому в этом году Ким сделала фотографию в небольшом кругу своих близких.