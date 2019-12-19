Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото

Правда, оказалось, что за красивой картинкой скрывалась непростая история, связанная с капризами старшей дочери бизнесвумен.
На открытке счастливые родители и четверо детей в уютных домашних образах сидят на лестнице и позируют фотографу. Бэкстейджем съемки Ким поделилась на шоу Эллен Дедженерес. По словам Кардашьян, сделать идеальную фотографию было довольно непросто, ведь маленькие дети любят покапризничать. Так произошло с дочерью Норт, которая в последний момент отказалась участвовать в фотосессии.
"Вот такой день, когда ей не понравилась ее прическа. Тогда я сказала ей, что ее не будет с нами на рождественской открытке. Она не стала возражать", — рассказала Ким.
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Но на следующий день настроение Норт изменилось, и девочка была готова позировать перед объективом камеры. Обстоятельства сложились в пользу Кардашьян, потому что фотограф все еще был в городе.
"Я была без макияжа, выглядела совсем по-другому, мы снялись вдвоем. Потом ее тело к нам прифотошопили", — поделилась Ким.
Кардашьян уже не первый год публикуют рождественские открытки. Семейство всегда собирается полным составом и радодует поклонников атмосферными кадрами. Но времена изменились, поэтому в этом году Ким сделала фотографию в небольшом кругу своих близких.