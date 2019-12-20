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Власти что-то скрывают: США торговали с Вакандой, но вибраниум не покупали

Власти что-то скрывают: США торговали с Вакандой, но вибраниум не покупали
02:46 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Среди торговых партнеров Соединенных Штатов нашли Ваканду.

Африканское государство Ваканда являлось надежным торговым партнером США. Как сообщает сайт телеканала NBC, об этом свидетельствовала запись, обнаруженная в официальном реестре Министерства сельского хозяйства США. Из Ваканды поставлялись такие важные для экономики Северной Америки продукты, как картофель, мясо и так далее.

Ваканда упоминалась в одном перечне с такими странами, как Колумбия, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и иными. Утверждается, что первая запись о взаимовыгодном сотрудничестве появилась еще в первой половине лета 2019 года. После того, как на это обратили внимание журналисты, министерство сельского хозяйства удалило Ваканду из списка партнеров, объяснив ее присутствие некими "тестовыми работами".

Примечательно, что самый ценный продукт - обладающий необычными свойствами металл вибраниум из Ваканды в США не поставлялся.

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Как известно, эта африканская держава была представлена в комиксах компании Marvel. Она являлась родиной супергероя по прозвищу Черная пантера. В отличие от многих других стран континента, Ваканда была высокоразвитой с технической точки зрения и предпочитала всегда держаться в тени, чтобы ее технологии и вибраниум не попали в руки злодеев.

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США, Marvel, Черная Пантера, Ваканда.
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