В США девушка угнала самолет и врезалась в здание (Видео)

Новости мира:В Калифорнии несовершеннолетняя девушка угнала самолет в аэропорту и врезалась на нем в здание.

В аэропорту американского города Фресно в штате Калифорния 17-летняя девушка пыталась угнать самолет.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN.

По имеющимся данным, пробравшись через забор на территорию аэропорта, девушка проникла в кабину частного самолета King Air 200.

Когда же она попыталась на нем взлететь, то не справилась с управлением и врезалась в стену.

Сама угонщица в результате происшествия не пострадала, а вот зданию аэропорта и самолету нанесен значительный ущерб.

Напомним, Канадский оператор гидропланов Harbour Air объявил об успешном испытании первого частного электросамолёта.