В США девушка угнала самолет и врезалась в здание (Видео)

В аэропорту американского города Фресно в штате Калифорния 17-летняя девушка пыталась угнать самолет.
Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN.
По имеющимся данным, пробравшись через забор на территорию аэропорта, девушка проникла в кабину частного самолета King Air 200.
Когда же она попыталась на нем взлететь, то не справилась с управлением и врезалась в стену.
Сама угонщица в результате происшествия не пострадала, а вот зданию аэропорта и самолету нанесен значительный ущерб.
Напомним, Канадский оператор гидропланов Harbour Air объявил об успешном испытании первого частного электросамолёта.