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Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности

Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
08:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Бывшая супруга принца Эндрю высказала свои сожаления герцогам Сассекским по поводу их травли со стороны СМИ.

Меган Маркл стала настоящим яблоком раздора в британской королевской семье. Несмотря на то что Елизавета II все же позволила принцу Гарри жениться на разведенной американской актрисе, по слухам, королева очень недовольна Маркл, направо и налево нарушающей многовековые традиции. Однако стоит напомнить, что Меган далеко не единственная "нарушительница порядков" в Виндзорском дворце.

В 1986 году принц Эндрю, младший брат принца Чарльза — будущего наследника британского престола, женился на писательнице и продюсере Саре Фергюсон. Герцогиня Йоркская отличалась особой непосредственностью и часто нарушала дворцовый этикет, зато она до сих пор гордится тем, что всегда была живой и настоящей. Хотя брак с Эндрю распался в 1996 году, пара сохранила невероятно теплые отношения, несвойственные монаршим особам.

Неудивительно, что каждое интервью с Фергюсон не обходится без вопроса о ее отношении к Меган Маркл. Журналисту изданию Vogue Сара призналась, что у них с женой принца Гарри действительно много общего.

Меган Маркл стала самым затравленным человеком Британии в 2019 году

Меган, должно быть, очень тяжело, и я ей искренне сочувствую. Я считаю, что она потрясающая и очень современная. Что плохого в том, что она знаменитость и была известна еще до замужества? — заявила Фергюсон.

Мне бы не хотелось давать ей никаких советов, потому что слова часто вырывают из контекста. Но я много лет была на месте Меган, да и сейчас нахожусь в похожем положении. От негатива никуда не деться, это утомительно и тяжело. Мне невероятно жаль, что она проходит через всю ту боль, через которую и я проходила в свое время, — добавила она.

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Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Сара Фергюсон.
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