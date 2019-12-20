Скачать
Пятница, 20.12.2019
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Красюк обратился к фанатам Усика
Красюк обратился к фанатам Усика
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря

Знаменитости, которые изменились до неузнаваемости (Фото)

Смотрите фото (8)
Знаменитости, которые изменились до неузнаваемости (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Далеко не всем артистам удается скрывать возрастные изменения, поэтому с годами некоторых звезд даже перестают узнавать на улице.

  • 1

    Голливудские звезды, даже выходя "на пенсию", продолжают следить за своей внешностью, заниматься спортом, посещать стилиста и делать все то, что делают их активно работающие коллеги. Но не всем удается скрывать свои возрастные изменения. 

    Клинт Иствуд

    Клинт Иствуд — известный американский актер, режиссер и композитор. Обладатель нескольких премий "Оскар", "Награды имени Ирвинга Тальберга", Национальной медали США в области искусств и Лауреат премии Почетный Сезар. Многим он известен по ролям в боевиках и вестернах. Сейчас Клинту Иствуду уже 89 лет, он до сих пор продолжает сниматься в фильмах, но по большей части занят продюсированием.

  • 2

    Дженис Дикинсон

  • 3

    Дженис Дикинсон — некогда популярная американская модель и фотограф. Часто называет себя "первой супермоделью" в мире. В свои лучшие годы Дженис блистала на обложках Harper’s Bazaar, Glamour, Cosmopolitan и других ведущих глянцевых изданий. С 2003 года Дикинсон принимает участие в различных телешоу, а в период с 2006 по 2008 вела собственное реалити-шоу под названием "Модельная школа ведьмы Дженис". Сейчас женщине 64 года.

    Вэл Килмер

    Вэл Килмер — известный американский актер. Прославился по ролям в фильмах "Бэтмен навсегда", "Лучший стрелок", "Дорз" и "Святой". С 2000-х годов снимается в основном в фантастике и боевиках. С 2015 года ведет борьбу с раком гортани. В новогоднюю ночь Вэл Килмер отметит свой 60-летний юбилей.

  • 4

    Кит Ричардс

  • 5

    Кит Ричардс — легендарный британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones. В списке "100 величайших гитаристов всех времен" Ричардс находится на 4-м месте. Обойти его смогли лишь Джими Хендрикс, Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Сейчас Киту 75 лет, но он до сих пор продолжает выступать на сцене в составе The Rolling Stones и даже ведет свою страничку в Инстаграм.

    Эдвард Фарлонг

    Актер Эдвард Фарлонг прежде всего известен нам по роли Джона Коннора в фильме "Терминатор". После этого он снимался лишь в малобюджетных фильмах и играл эпизодические роли. Одни из последних проектов с участием Фарлонга — драма "Нападение на Уолл-стрит" и сериал "Восприятие".

  • 6

    Оззи Осборн

    Оззи Осборн — известный певец, музыкант и один из основателей группы Black Sabbath, которая оказала огромное влияние на рок-музыку в целом. Успешность и популярность Осборна принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хэви-метала". Сейчас рокеру больше 70 лет, но он не оставляет свою карьеру.

  • 7

    Кирсти Элли

    Пожалуй, больше всех с годами изменилась актриса Кирсти Элли, известная по роли Ребекки Хоу в ситкоме "Веселая компания". После закрытия сериала "Салон Вероники", где Элли играла главную роль, у актрисы начались проблемы с лишним весом. С тех пор она практически не появлялась на публике и избегала внимания папарацци. В 2011 году Кирсти приняла участие в шоу "Танцы со звездами" и похудела на 30 кг, но вернуть прежние формы 68-летней актрисе уже вряд ли удастся.

Я была истощена: звезда фильма Дневник Бриджит Джонс объяснила причину перерыва в кино

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Знаменитости, Артисты, Жизнь знаменитостей, Как изменились знаменитости, Интиресное.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
02 Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
03 Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
04 Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
05 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Кабмин запретил игорный бизнес под видом &quot;лотерей&quot;
Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"
На Донбассе почти &quot;тишина&quot;: за сутки один вражеский обстрел
На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь