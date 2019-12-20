Знаменитости, которые изменились до неузнаваемости (Фото)

1 Голливудские звезды, даже выходя "на пенсию", продолжают следить за своей внешностью, заниматься спортом, посещать стилиста и делать все то, что делают их активно работающие коллеги. Но не всем удается скрывать свои возрастные изменения. Клинт Иствуд Клинт Иствуд — известный американский актер, режиссер и композитор. Обладатель нескольких премий "Оскар", "Награды имени Ирвинга Тальберга", Национальной медали США в области искусств и Лауреат премии Почетный Сезар. Многим он известен по ролям в боевиках и вестернах. Сейчас Клинту Иствуду уже 89 лет, он до сих пор продолжает сниматься в фильмах, но по большей части занят продюсированием.

2 Дженис Дикинсон

3 Дженис Дикинсон — некогда популярная американская модель и фотограф. Часто называет себя "первой супермоделью" в мире. В свои лучшие годы Дженис блистала на обложках Harper’s Bazaar, Glamour, Cosmopolitan и других ведущих глянцевых изданий. С 2003 года Дикинсон принимает участие в различных телешоу, а в период с 2006 по 2008 вела собственное реалити-шоу под названием "Модельная школа ведьмы Дженис". Сейчас женщине 64 года. Вэл Килмер Вэл Килмер — известный американский актер. Прославился по ролям в фильмах "Бэтмен навсегда", "Лучший стрелок", "Дорз" и "Святой". С 2000-х годов снимается в основном в фантастике и боевиках. С 2015 года ведет борьбу с раком гортани. В новогоднюю ночь Вэл Килмер отметит свой 60-летний юбилей.

4 Кит Ричардс

5 Кит Ричардс — легендарный британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones. В списке "100 величайших гитаристов всех времен" Ричардс находится на 4-м месте. Обойти его смогли лишь Джими Хендрикс, Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Сейчас Киту 75 лет, но он до сих пор продолжает выступать на сцене в составе The Rolling Stones и даже ведет свою страничку в Инстаграм. Эдвард Фарлонг Актер Эдвард Фарлонг прежде всего известен нам по роли Джона Коннора в фильме "Терминатор". После этого он снимался лишь в малобюджетных фильмах и играл эпизодические роли. Одни из последних проектов с участием Фарлонга — драма "Нападение на Уолл-стрит" и сериал "Восприятие".

6 Оззи Осборн Оззи Осборн — известный певец, музыкант и один из основателей группы Black Sabbath, которая оказала огромное влияние на рок-музыку в целом. Успешность и популярность Осборна принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хэви-метала". Сейчас рокеру больше 70 лет, но он не оставляет свою карьеру.