"Я была истощена": звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" объяснила причину перерыва в кино

Новости шоу бизнеса:Актриса Рене Зеллвегер призналась в том, что вынудило ее сделать перерыв в кино.

Звезда фильмов о неуклюжей и милой героине Бриджит Джонс, голливудская актриса Рене Зеллвегер рассказала американскому веб-изданию Deadline.com о том, почему решила сделать паузу в актерской карьере.

50-летняя актриса призналась, что принятие такого решения было не спонтанным, а ее психологическое состояние требовало серьезного вмешательства со стороны психотерапевтов: "Рабочий график меня загнал. Я была истощена, хотелось отойти от всего и попробовать новые вещи, которым раньше не было места в моей жизни".

Кроме этого, Рене Зеллвегер подчеркнула, что ей хотелось пожить вне съемочных площадок, рекламных туров, а также просто получить нормальное общение с людьми: "Было приятно некоторое время свободно общаться с людьми. Когда исчезаешь с радара, люди не обсуждают и даже не узнают тебя. Ты становишься простым человеком, который спокойно сидит в кафе и пьет кофе. Мне нужно было расставить приоритеты в жизни, и если бы я продолжала сниматься, я бы не могла этого сделать".

Простое человеческое общение, в последствии, действительно помогло Рене Зеллвегер успешно вернутся в мир кино.

Не так давно актриса появилась на экранах кинотеатров в биографическом фильме под названием "Джуди". Там Зеллвегер сыграла талантливую американскую актрису и певицу Джуди Гарленд, жизнь которой оборвалась в 47 лет.

Картина получила массу положительных отзывов от кинокритиков.