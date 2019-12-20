Скачать
Пятница, 20.12.2019
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Красюк обратился к фанатам Усика
Красюк обратился к фанатам Усика
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря

Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут

Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
09:26 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известный ведущий Нового канала и блогер Александр Педан поделился с поклонниками архивным снимком.

Украинский телеведущий и видеоблогер Александр Педан поделился с поклонниками архивным фото, на котором запечатлен со своими коллегами Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой.

Соответствующий кадр ведущий опубликовал на личной странице в Instagram. Снимок был сделан во времена утреннего шоу "Подъем", которое эта троица вела в 2008-2011 годах. Свой пост Александр назвал: "Вспомнил как были молодыми".

"Друзья, в этом году программе 20 лет. Когда сейчас ко мне подходят девушки с колясками и говорят, что они выросли на моих программах - чувствую себя седым. Маша Ефросинина и Юрий Горбунов, я вырос на ваших программах, вы были первыми. Наша бешеная троица пришла в 2008 году, а 27 мая 2011 провели крайний эфир", - написал под снимком Педан. 

Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото

Поклонники отметили в комментариях, что Педан, Притула и Фреймут были лучшими ведущими этого утреннего ТВ-шоу, и что благодаря шуткам ведущих их день начинался с хорошего настроения.

"Я просто обожала Подъем с вами", "Вы лучшая троица за всю историю Подъема", "Ваша троица - зашквар! Максимальный уровень позитива был утром", "Вы были лучшие", "Самая идеальная тройка", - пишут комментаторы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Александр Педан, Сергей Притула, Архивные фото, Оля Фреймут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
02 Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
03 Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
04 Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
05 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Кабмин запретил игорный бизнес под видом &quot;лотерей&quot;
Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"
На Донбассе почти &quot;тишина&quot;: за сутки один вражеский обстрел
На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь