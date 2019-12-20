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Экс-участница "Мастер Шеф" потеряла любимого во время съемок

Экс-участница "Мастер Шеф" потеряла любимого во время съемок
09:44 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Анастасия Погосова рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу.

В девятом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф" канала СТБ, Анастасия Погосова потеряла в автокатастрофе любимого мужчину. По ее словам, трагедия произошла во время съемок проекта.

"Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу и оно должно продолжаться. Он очень хотел, чтобы я участвовала в проекте, всегда поддерживал, говорил, что я самая лучшая", - рассказала Анастасия.

Анастасия Погосова пришла на "МастерШеф", чтобы показать на своем примере всем женщинам за 40, что можно добиться всего в любом возрасте. Однако в 12 выпуске ее участие в проекте закончилось.

 
 
 
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Я уже знаю,что поклонников ,,Мастер Шеф,, можно встретить везде ) меня узнают в аэропорту пограничники,в самолётах пассажиры,в дьюти-фри Дюссельдорфа,в ночном клубе коко-бонго,на заправках,в супермаркетах,в кино,а этот парень встретил меня и узнал в сувенирном магазине Доминиканы ) даже портрет с передачи можно не возить с собой #красавицымогутвсе ! Это очень приятно ,поэтому #ненадостесняться это же @masterchefstb

Публикация от Anastasiia Pogosova (@anastasiiapogosova)

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Напомним, что в сентябре этого года Анастасия Погосова одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия). Своим достижением украинка похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с короной. Право участвовать в конкурсе Анастасия получила после того, как стала обладательницей титула "Миссис Украина плюс-сайз".

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Знаменитости, Кулинарные шоу, Экс-участницы "Мастер Шеф", Анастассия Погосова, Учасники "Мастер Шеф".
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