Экс-участница "Мастер Шеф" потеряла любимого во время съемок

Новости шоу бизнеса:Анастасия Погосова рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу.

В девятом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф" канала СТБ, Анастасия Погосова потеряла в автокатастрофе любимого мужчину. По ее словам, трагедия произошла во время съемок проекта.

"Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу и оно должно продолжаться. Он очень хотел, чтобы я участвовала в проекте, всегда поддерживал, говорил, что я самая лучшая", - рассказала Анастасия.

Анастасия Погосова пришла на "МастерШеф", чтобы показать на своем примере всем женщинам за 40, что можно добиться всего в любом возрасте. Однако в 12 выпуске ее участие в проекте закончилось.

Напомним, что в сентябре этого года Анастасия Погосова одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия). Своим достижением украинка похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с короной. Право участвовать в конкурсе Анастасия получила после того, как стала обладательницей титула "Миссис Украина плюс-сайз".