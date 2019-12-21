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Финал "Мастер Шеф" 9 сезон: кто покинет шоу в шаге от победы

Финал "Мастер Шеф" 9 сезон: кто покинет шоу в шаге от победы
08:44 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В финале 9 сезона "МастерШеф" участники кулинарного проекту встретятся со своими страхами и победами.

В первом испытании кителянты должны приготовить из старых продуктов, которые подарили им счастливый билет на "МастерШеф" 9 сезон, совсем новое блюдо. Цена неудачи в этом конкурсе – это вылет из кулинарного проекта навсегда!

Эктор Хименес-Браво отметил, что проект "Мастер Шеф" может покинуть и два участника, поэтому у кулинаров-любителей нет права на ошибку в финале.

Участники заняли свои места за поверхностями на кухне "Мастер Шеф" и начали готовить. Эктор не остался в стороне, он помогал кулинарам с выбором блюда, подсказывал и корректировал выбор процессов кителянтов. 

Руслан Лучков приготовил из старого набора продуктов новое блюдо и презентовал его судьям как индейку с зеленью, сельдерей со сливками а-ля "Анна" и соусом из перца. Эктор Хименс-Браво отметил неопрятную панировку в блюде участника и влажность индейки. Так как нужно было ее больше подсушить и тогда замысел кулинара удался бы.

"Аннушка" приготовила стейк с арахисовой панировкой, печеным перцем и кремом из морковки и лемонграсса. 

 
 
 
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Аннушка в кителе Финалистка «Мастер Шеф 9» Это был длинный и тяжёлый путь, но я смогла. Я старалась с момента заполнения анкеты до момента получения кителя. Сколько сил потрачено, сколько времени уделено, сколько ночей бессонных, это того стоило. Я прошла достойно ряд битв, победила холодильник, несла на горбу стул, готовила на высоких поверхностных. Аннушка смогла. ⠀ Эмоции не передать словами. Я была очень рада надеть белоснежный китель #стб#stb##masterchef#masterchef9#мастершеф9#мастершеф#мастершеф9сезон#можливовсе#мастершефпрофессионалы#мастершеф8#kyiv#kharkiv#odessa#lviv#chernivtsi#poltava#kharkov#мш8#мш9#мш

Публикация от Аннушка Киеу| Мастер Шеф 9 (@ann_kieu)

У Сергея Денисова была блюдо из филе дорадо на пару с овощами и овощной сальсой. Хименес-Браво отметил простоту и одновременно элегантность блюда парня. Красивая форма филе, аккуратная нарезка и ни одной кости. Судья не мог остановится пробовать блюдо Сергея и еще раз подчеркнул, что кулинар вырос за месяцы, которые находился и учился на проект "Мастер Шеф" 9 сезона.

Владимир Ярославский отметил блюдо Руслана Шилина, который приготовил нежное мясо с вишнями, овощами с розмарином и глазурью апельсина. Александра представила свой десерт Лизе Глинской – десерт из бисквитного коржа с клубникой и мятой. Судья проекта сразу отметила неряшливость десерта и заметила, что он похож на сэндвич, а не на десерт высокой кухни.

Лиля приготовила рулет из утиной грудки с пьяной грушей и имбирем, также грушевое пюре с малиной и карамелизированные в соевом соусе фрукты.

Главный вердикт судей по-первому конкурсу был прогнозируемым, ведь блюдо Александры значительно отличалась от других своей небрежностью. По результатам первого конкурса перед суперфиналом шоу "МастерШеф" 9 сезона покидает Александра.

Но это еще не все новости от судей! Лучшим блюдом испытания судьи единогласно выбрали рыбу с овощами и сальсой от Сергея. Эктор Хименс-Браво отметил блюдо парня, как лучшее и, что именно оно покорило их сердца.

Последний конкурс перед суперфиналом

С самого утра шестерку кулинаров-любителей отвезли в загородный элитный ресторан, где там их уже ждали судьи шоу "МастерШеф". Правила финального испытания были следующие: участники делятся на две команды синих и красных. За полтора часа времени кулинары должны приготовить все заготовки для трех главных и самых популярных блюд, которые выбрал Эктор Хименс-Браво из меню одного из своих ресторанов азиатской кухни. Команды будут работать в ритме реального ресторана и посетители, которые будут приходить на обед, не будут догадываться о съемках кулинарного проекта. 

Зал с посетителями будет обслуживать только один официант, которого определит капитан команды. Однако на выдачу блюд у каждого будет только 30 минут. Таким образом официанты будут постоянно меняться. Хименес-Браво лично будет проверять каждое блюдо, которое приготовят команды и будет определять будут ли они выходить в зал. За каждое выданное блюдо, команда будет получать балл, по общему количеству которых и определится команда победителей, которая в полном составе попадет в суперфинал 9 сезона "МастерШеф".

Сергей, как победитель предыдущего конкурса стал капитаном красной команды и выбрал в команду Лилю и Руслана Лучкова. В соперники Сергей выбрал Петра Косовского, который возглавил синюю команду с Русланом Шилиным и "Аннушкой".

"Мастер Шеф" 9 сезон 16 выпуск

Эктор Хименес-Браво выбрал для меню ресторана три самых популярных блюда своего ресторана: на закуску свежие немы с креветкой, овощами и вьетнамскими травами; филе черной трески с сливочно-черничным соусом на основное блюдо и сага пудинг с манго – на десерт.

На выдачу блюд у команд было 2 часа. В течение конкурса Эктор Хименес-Браво тщательно отбирал блюда у обеих команд, осматривал и пробовал на готовность приготовленные кителянтами блюда.

Команда синих и красных шли почти наровне, но все же победитель должен быть один. По подсчетам судей по баллам, которые на протяжении конкурса получали обе команды со счетом 14:11 победили красные! 

 
 
 
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Суперфинал))))Уррааа

Публикация от LuchkovRuslan (@luchkov2020)

Суперфиналистами 9 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" стали Лиля, Сергей и Русик.

Уже в следующую пятницу, в суперфинале трое кителянтов буду бороться за победу в проекте "Мастер Шеф" 9 сезона. Не пропустите!

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