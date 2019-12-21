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Единственная дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж (Фото)

Единственная дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж (Фото)
10:24 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Радостное событие произошло в пятницу, 20 декабря.

Мария-Барбара, которую отец раньше называл Бася, вышла замуж в 22 года.

О свадьбе дочери Скрябина сообщил украинский певец Дзидзьо на своей странице в инстаграме, разместив снимок с молодоженами. На фотографиях Барбара позирует в роскошном свадебном платье вместе со своим новоиспеченным мужем Виктором.

Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами радуется, празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они должны прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре, – добавил в подписи Дзидзьо. 

 
 
 
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Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася - єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі!!! А ше - прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля!!!

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

О дочери погибшего Кузьмы Скрябина известно немного. Девушка, которая живет в Киеве, учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца и в будущем планирует работать дерматологом. 

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Мария-Барбара родилась в браке Андрея Кузьменко и Светланы Бабийчук в 1997 году. Оригинальное имя для дочери выбрал артист в честь актрисы Барбары Брыльской.

Добавим, Андрей Кузьменко умер 2 февраля 2015 года в автокатастрофе. После его смерти десятки украинских вокалистов перепели хиты артиста.

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Свадьба, Замужество, Кузьма Скрябин, Мария-Барбара, Мария барбара кузьменко.
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