Долгов все больше: мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Новости шоу бизнеса:Российский фигурист Петр Чернышев не сможет больше пользоваться услугами одного из банков России.

Как утверждают росСМИ, известному фигуристу и мужу популярной актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали счета в одном из финансовых учреждений.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Активы мужчины были заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга. По одной из версий, причиной тому стала подозрительная активность финансовых операций. Также оговаривается, что счета Петра Чернышева находятся в "заморозке" несколько месяцев.

Напомним о том, что финансовые трудности в звездной семье появились после продолжительного лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Сначала ее старшей дочери Ане пришлось продать свой небольшой модный бутик, а мать актрисы задолжала крупную сумму за коммунальные услуги.

По информации СМИ, Петр Чернышев старается все больше времени проводить с больной супругой. Все заработанные деньги за выступления супруга уходят на дорогостоящую терапию "няни Вики".