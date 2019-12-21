Долгов все больше: мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как утверждают росСМИ, известному фигуристу и мужу популярной актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали счета в одном из финансовых учреждений.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Активы мужчины были заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга. По одной из версий, причиной тому стала подозрительная активность финансовых операций. Также оговаривается, что счета Петра Чернышева находятся в "заморозке" несколько месяцев.
Напомним о том, что финансовые трудности в звездной семье появились после продолжительного лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Сначала ее старшей дочери Ане пришлось продать свой небольшой модный бутик, а мать актрисы задолжала крупную сумму за коммунальные услуги.
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Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!
По информации СМИ, Петр Чернышев старается все больше времени проводить с больной супругой. Все заработанные деньги за выступления супруга уходят на дорогостоящую терапию "няни Вики".