"Рассказ служанки?" Ирина Шейк снялась для японского Vogue (Фото)

Новости шоу бизнеса:33-летняя российская супермодель Ирина Шейк снова снялась для Vogue.

На этот раз мировая звезда появилась на обложке японской версии издания.

Обложка появилась в Instagram модели. На ней Ирина Шейк в тренче, похожем на рабочую робу, и черном платке гуляет по полю в Исландии.

"Удивительный день в Исландии", - подписала кадр Ирина Шейк.

"Поле люпинов, прямо как у моей мамы в деревне", "Спинофф "Рассказа служанки"?", "Ты самая прекрасная из моделей", "Черный пролетариат, либо косынку убрать, либо плащ с лацканами... Но сама модель шикарна!" - отзываются на эффектный кадр фолловеры манекенщицы.

Кстати, по словам Ирины Шейк, за год это ее восьмая обложка Vogue - отличный результат 2019-го!