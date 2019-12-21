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Ребел Уилсон рассказала о том, как похудела во время съемок мюзикла "Кошки" (Фото, Видео)

Ребел Уилсон рассказала о том, как похудела во время съемок мюзикла "Кошки" (Фото, Видео)
17:38 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Австралийская актриса и комедиантка призналась о потрясающем похудении за 4 дня съемок.

Через несколько дней в большой украинский прокат выйдет фэнтезийный мюзикл "Кошки". После просмотра трейлера может показаться, что это отличный вариант легкого фильма для вечернего просмотра. Возможно, так и есть, однако, как признаются актеры, съемки самой картины были не такими простыми, как они ожидали.

Звезда фильма "Кошки" (Cats) Ребел Уилсон призналась, что за четыре съемочных дня сбросила рекордное количество килограммов, а все потому, что съемки на самом деле были очень сложными.

"Я похудела на 4 килограмма, снимая свой номер, и это всего за 4 дня. Во-первых, было очень много физической нагрузки, но также они (съемочная команда) разогревали помещение где-то до 38 градусов, чтобы мы не охлаждались", – призналась Ребел Уилсон.

 
 
 
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CATS is in US cinemas now!

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

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Такой ход событий актриса аргументировала тем, что с актерским составом работали также танцоры со всего мира, а для того, чтобы они лучше двигались, их мышцы должны были быть разогретыми. В противном случае они могли получить травмы и даже выбыть из проекта. "Они превратили площадку в настоящую сауну, из-за чего было не очень комфортно", – призналась актриса.

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Похудение, Видео, Кошки, Мюзикл, Ребел Уилсон, Австралийская актриса.
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