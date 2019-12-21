Опозорилась не по-детски: Алина Гросу оголила грудь во время выступления (Фото)

Во время выступления на премии "Музыкальная платформа" артистка случайно показала грудь.
Фото конфуза исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Для выхода на сцену Алина выбрала откровенное платье-бюстье, чтобы подчеркнуть свою пышную грудь. Однако наряд подвел певицу.
"Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки", - написала Гросу.
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#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось - Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотки Предлагаю челендж какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь!!!
На церемонии награждения певица удостоилась награды за свою песню VOVA.
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Хочу поблагодарить @kanalukraina, @genaviter_official и всех организаторов «Музыкальной платформы» за прекрасный праздник музыки. Мне очень приятно, что моя песня « #VOVA » получила награду и звание «Лучшая Песня года 2019». Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье, спасибо @shurins за такую кайфовую песню!!! Спасибо моим саунд-вдохновителям, воплотителям самых странных, но при этом безумно креативных идей @andrey_ignatchenko_iksiy_music и @iamrunstar !!! И моему балету @vabank_ballet Уже планируем новые синглы на 2020 год. Всех с наступающими новогодними праздниками! люблю... P.s. Так выкладывалась..так выкладывалась, что всё выложилось... на последнем фото.
"Мне очень приятно, что моя песня VOVA получила награду и звание "Лучшая Песня года 2019". Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье", - добавила Алина.