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Опозорилась не по-детски: Алина Гросу оголила грудь во время выступления (Фото)

Опозорилась не по-детски: Алина Гросу оголила грудь во время выступления (Фото)
20:09 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Алина Гросу попала в пикантную ситуацию.

Во время выступления на премии "Музыкальная платформа" артистка случайно показала грудь.

Фото конфуза исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Для выхода на сцену Алина выбрала откровенное платье-бюстье, чтобы подчеркнуть свою пышную грудь. Однако наряд подвел певицу.

"Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки", - написала Гросу.

На церемонии награждения певица удостоилась награды за свою песню VOVA.

 
 
 
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Хочу поблагодарить @kanalukraina, @genaviter_official и всех организаторов «Музыкальной платформы» за прекрасный праздник музыки. Мне очень приятно, что моя песня « #VOVA » получила награду и звание «Лучшая Песня года 2019». Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье, спасибо @shurins за такую кайфовую песню!!! Спасибо моим саунд-вдохновителям, воплотителям самых странных, но при этом безумно креативных идей @andrey_ignatchenko_iksiy_music и @iamrunstar !!! И моему балету @vabank_ballet Уже планируем новые синглы на 2020 год. Всех с наступающими новогодними праздниками! люблю... P.s. Так выкладывалась..так выкладывалась, что всё выложилось... на последнем фото.

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

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"Мне очень приятно, что моя песня VOVA получила награду и звание "Лучшая Песня года 2019". Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье", - добавила Алина.

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Все по теме:

Выступление, Алина Гросу, Украинская певица, Конфуз, Оголила грудь, "Vova".
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