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У семейства Бекхэм важное торжество (Фото)

У семейства Бекхэм важное торжество (Фото)
15:51 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Дэвид и Виктория Бекхэм крестили дочь и младшего сына.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория решили крестить двух детей – 8-летнюю Харпер и 14-летнего Круза. Церемония прошла в одной из церквей Великобритании.

Сейчас в сети появились первые фото с церемонии, на которых видно, что, кроме звездных родственников, знаменитые супруги пригласили на торжество актрису Еву Лонгорию, певца Марка Энтони, спортивного агента Бекхэма Дэйва Гарднера и парикмахера Кена Пейвса. Западные СМИ предполагают, что первые двое стали крестными родителями Круза и Харпер.

Догадки подтвердила Ева Лонгория. На своей инстагарм-странице она разместила сообщение, в котором не сдерживала своего восторга от церемонии и призналась, что это большая честь быть крестной мамой маленькой Харпер.

 
 
 
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Proudest of days today watching Harper and Cruz being baptized in front of our friends and family So much to be grateful for x With love, VB x I love u @davidbeckham x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

"Какая честь быть крестной мамой самой милой девочки в мире! Люблю тебя", – написала Ева Лонгория.

Интересно, что крещение детей Виктории и Дэвида Бекхэмов прошло в Великобритании, неподалеку от их родового имения в городе Котсуолд. Звездная пара выбрала уютный костел, где и прошло таинство. Круз пришел на особое событие в классическом костюме, а вот Харпер наслаждалась вниманием в стильном нюдовом платье с нежной вышивкой.

 
 
 
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I couldn’t be more proud of my children and thankful to my family, and the most wonderful Godparents We love you @evalongoria @kenpaves @marcanthony @davidgardner x kisses

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Для похода в церковь знаменитый дизайнер выбрала особый костюм. Виктория Бекхэм надела белоснежное одеяние, к которому подобрала блузу из своей коллекции. Именно эта одежда помогла ей выделиться на общем фото.

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Согласно кадру, на церемонии крещения побывали и старшие дети Бекхэмов – Бруклин и Ромео. Уже после торжественной части все гости посетили поместье Виктории и Дэвида, где устроили шумную вечеринку. На праздник пригласили Элтона Джона и актрису Лив Тайлер, которая является гражданской женой Дэйва Гарднера.

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Виктория Бекхэм, Знаменитости, Звезды, Дэвид Бекхэм.
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