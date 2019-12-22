"Рождественская история" от Тины Кароль: певица предстала в костюме пряника (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица активно готовится к серии грандиозных концертов под названием "Рождественская история".

В сети поп-дива опубликовала кадры закулисья проекта "Рождественская история", а на одном из них она предстала в костюме праздничного пряника.

Соответствующим кадром Тины Кароль поделились поклонники из ее фан-группы. На смешном фото видно, как певица проводит репетицию к "Рождественской истории". Тина, которая обычно предстает в соблазнительных и элитных платьях, примеряла большой костюм пряника. Курьёзности снимку добавила и поза, которую выбрала Тина Кароль: звезда расставила в сторону руки, что напоминало форму рождественского печенья.

Ранее артистка делилась кадрами из "Дворца Спорта", где и пройдет шоу "Рождественская история". На фото и видео видно, что Тина Кароль выбрала зимние декорации, которые помогут создать особую атмосферу в зале. выйдет ли артистка в костюме пряника – зрители смогут увидеть уже 22-24 декабря.

В анонсе к событию Тина Кароль признавалась, что готовит много сюрпризов для меломанов. В "Рождественской истории" зрители смогут по-другому взглянуть на традиционные колядки, которые по каким-то причинам теряют свою популярность. Этим проектом Тина Кароль хочет возродить традицию петь песни в кругу семьи и сплотить всю Украину.

"Проектом "Рождественская история" я хочу объединить нас праздником украинской музыки, наградить общественным вниманием и признанием настоящих героев этого года, возродить традиции колядок и щедрования, получить удовольствие от новогоднего празднования в кругу друзей, своей семьи и своих кумиров! Ведь пока живы традиции – живая страна", – отметила Тина Кароль.

Известно, что концерты пройдут в Киеве 22 декабря (16:00 и 20:00), 23 и 24 декабря (20:00). А уже 13 и 14 января Львов встретит "Рождественскую историю с Тиной Кароль". К столичному шоу присоединились и знаменитые артисты. В частности, Дзидзьо, группа "Беz Обмежень", Монатик, "Время и Стекло", Юлия Санина и группа The HARDKISS, KAZKA, Олег Скрипка, "Женский Квартал", Мишель Андраде, KHAYAT. Присоединится к шоу и оркестр Вооруженных Сил Украины, в котором когда-то выступала Тина Кароль.