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"Туфли - огонь!" Селин Дион поделилась новым фото

"Туфли - огонь!" Селин Дион поделилась новым фото
19:38 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:51-летняя канадская певица покорила сеть своим стильным нарядом.

Звезды наравне с обычными людьми вовсю готовятся к новогодним праздникам. Кто-то показывает свои елки, кто-то демонстрирует праздничные наряды, а кто-то – делает это все сразу.

51-летняя канадская певица Селин Дион покорила поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в блестящем красном платье и в туфлях необычного дизайна на фоне новогодней елки.

Особый интерес поклонников вызвали яркая обувь артистки от бренда Caitlin Doherty. Подписчики буквально осыпали комплиментами Селин Дион и ее красно-оранжевые туфли.

 
 
 
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Is your Christmas tree decorated yet ? - Team Celine . Est-ce que votre sapin de Noël est décoré ? - Team Céline . : @p.e.p.e.munoz

Публикация от Céline Dion (@celinedion)

"Вот это туфли!", "Шикарная обувь", "Туфли – огонь!", - вот лишь некоторые из комментариев поклонников.

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Кроме того, на снимке хорошо видно, что артистка в 51 год продолжает прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.

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Селин Дион, Туфли, Канадская певица, Новое фото, Caitlin Doherty.
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