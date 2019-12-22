"Туфли - огонь!" Селин Дион поделилась новым фото

Новости шоу бизнеса:51-летняя канадская певица покорила сеть своим стильным нарядом.

Звезды наравне с обычными людьми вовсю готовятся к новогодним праздникам. Кто-то показывает свои елки, кто-то демонстрирует праздничные наряды, а кто-то – делает это все сразу.

51-летняя канадская певица Селин Дион покорила поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в блестящем красном платье и в туфлях необычного дизайна на фоне новогодней елки.

Особый интерес поклонников вызвали яркая обувь артистки от бренда Caitlin Doherty. Подписчики буквально осыпали комплиментами Селин Дион и ее красно-оранжевые туфли.

"Вот это туфли!", "Шикарная обувь", "Туфли – огонь!", - вот лишь некоторые из комментариев поклонников.

Кроме того, на снимке хорошо видно, что артистка в 51 год продолжает прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.